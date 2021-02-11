129公務員拒簽「效忠」聲明 25辭職

103人停職 或着令退休

下月非公務員條款人員要簽

政府5月會將簽聲明要求延伸到非公務員條款聘用的人員；醫療、教育、社福等資助機構，各政策局亦會研究簽署聲明安排，若落實會公布。

拒簽原因涉損言論自由與外國國籍有衝突

聶德權在會上稱，絕大部分、共約17萬名公務員已簽妥聲明，而拒簽者當中，113人屬文職，16人屬紀律部隊。他回應議員時稱，拒簽聲明的原因包括「會損害他們的言論自由」、「不同意聲明內容」或「簽聲明與他們擁有外國國籍有衝突」。他說大部分部門不接受相關理由，處理個案時會考慮公務員敍用委員會意見，以上述《命令》第12條終止聘用前，會有時間讓相關公務員申述，將加快有關程序。

聶德權：1519人辭職相若去年度 工會質疑

民建聯何俊賢說，公務員若拒簽聲明，即是連盡忠職守都做不到，批評政府做法過於寬鬆，認為不應提供退休金。另外，聶德權稱2020/21年度截至2月，約有1519名公務員辭職，2019/20年度有1571人，數字相若。他說辭職原因很多，不能說都是與簽署聲明有關，有健康、家庭等考慮因素。

聶德權又稱，香港有市民擁有第二個國籍或護照有其歷史原因，公務員只要是香港永久居民，簽署聲明，「就算有其他國籍，睇唔到有咩衝突」。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭回應稱，政府一早已講不簽聲明「就要走人」，「分別是強迫退休定炒你」，他形容拒簽聲明的公務員是「心口掛個勇字」，測試局方底線，但相信不會成功。他又認為今年經濟環境差，辭職人數理應較少，故兩年度的辭職數字「不應該相若」。