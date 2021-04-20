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快必申終止聆訊 辯方：煽動罪違憲 控方：不能作理據

【明報專訊】人民力量副主席譚得志（快必）因在街站叫喊「光復香港，時代革命」等口號，被控發表煽動文字等共14罪，辯方早前申請終止聆訊，案件昨日在區域法院處理。辯方陳辭稱，煽動罪過時及違憲，條文含糊，對言論自由的限制不合比例，不少普通法國家已相繼廢除。控方則重申，煽動罪有危害國家安全的元素，無可避免會對言論自由造成限制。法官聽取雙方陳辭後，押後至下周一（26日）裁決。

案件繼續由國安法指定法官、區院法官陳廣池處理。被告譚得志（48歲）被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪及一項串謀發表煽動文字罪，陳官早前裁定自己有權審理此案，辯方表示經考慮後，不會就陳官的決定提司法覆核，繼續就8項煽動罪申請終止聆訊。

辯方：條文字眼抽象 難作法律定義

辯方資深大律師戴啟思稱，煽動罪與《基本法》及《香港人權法案》不相容，屬違憲的罪行。他解釋，煽動罪條文含糊不清，引起「憎恨」、「藐視」、「惡感」及「不滿」等字眼皆屬抽象概念，沒絕對標準，難作法律定義，澳州、新西蘭及加拿大等普通法地區亦曾提出類似批評。他又說，煽動罪沒有包含「煽惑暴力」的控罪元素，範圍過於廣泛，不合比例地限制言論自由，過激的批評政府言論亦可入罪。回顧煽動罪的歷史，他強調此罪本身是為了保護王室的權益、防止人民提出政治改革，在重視言論自由的現代社會，煽動罪已沒有存在的正當性。

控方指「憎恨」「藐視」字典有解釋

控方回應稱，控罪違憲本身不能作為終止聆訊的理據，而「憎恨」、「藐視」等字眼可從字典獲得解釋，並無含糊之處。控方重申，被告所犯的煽動罪涉及危害國家安全，為保障國家安全及公共利益，言論自由必須被限制。

聆訊期間，有支持者向快必舉起「五一」手勢，陳官表示留意到有人做手勢表達政治信息，強調法庭是嚴肅的地方，不是讓人手舞足蹈的遊樂場，要求旁聽者尊重法庭規矩。

【案件編號：DCCC927、928、930/20】

相關字詞﹕法官陳廣池 區域法院 終止聆訊 串謀發表煽動文字罪 發表煽動文字罪 譚得志 快必 港區國安法

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