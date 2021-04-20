議員倡公開是否持外國護照 曾國衞：研選委提名表蒐國籍資料

麥美娟：查出嚟仲核突 黃國健：BNO涉效忠問題

立法會昨召開兩節共4小時法案委員會會議，討論修改選舉制度事宜。麥美娟說，選委參選聲明未提及應否披露BNO或外國護照，認為參選人或當然委員，應在聲明披露自己是否持有外國護照等。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱，條例無國籍要求，但資格審查委員會可向參選人索取資料並全面考慮情况，他解釋，因提名表格需公開，「如資審委已有足夠資料，是否仍需（將資料放）上網？」

麥美娟認為資料可以公開，「要在香港任公職，連是否有外國護照都不敢講，那無資格參選」，強調與其參選人被「起底」，不如自行公布，「畀人查出嚟咪仲核突？」工聯會黃國健亦稱，BNO涉效忠問題，相當敏感，認為提名階段已應蒐集資料。

謝偉俊：梁君彥選前才揭擁英籍 免尷尬重演

謝偉俊認為，以往參選較注重個人私隱，但以梁君彥擁有英籍一事為例，「去到某個位，我們都不知道（梁）有英國護照，這麼尷尬的情况不希望再發生」。他稱現時傾向是要加強效忠、保安，這亦是選民決定的重要考慮因素之一。

議員倘兼任人代政協 只能登記立會選委界別

此外，政制及內地事務局首席助理秘書長江嘉敏回應提問時稱，若立法會議員兼任人大代表、政協委員，只能登記為立法會議員的選委界別。她解釋，因人代、政協界別有190席，冀盡量填滿席位，故若人代、政協有另一當然委員的身分，便冀可先填滿當然議席。

黃國健關注，若立法會換屆後，不連任的議員便會失去選委議席，「似乎不是很公平的做法」。馬逢國亦稱，不能自行選擇循哪界別出任選委並不合理。鄧忍光稱沒有其他選擇方法，已就此與中央部門詳細溝通，做法反映人大常委會決定的精神。條例草案中列明，友好協進會需代表所有擬登記為當然選委的人代、政協，向選舉登記主任呈交登記表格。

修例亦將分區委員會等列為選委。自由黨易志明問及，若分區委員會委員離開了崗位、未獲續任，是否無資格再出任選委、政府會否填補空缺。鄧忍光解釋，如未再獲委任為分區委員，便不能行使選委權利，有關空缺不會填補。

明報記者

（新選舉制）

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