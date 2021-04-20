港聞

港聞一

議員倡公開是否持外國護照 曾國衞：研選委提名表蒐國籍資料

【明報專訊】立法會連日開會討論修改選舉法例，選委的國籍問題受關注。工聯會麥美娟昨日於會上稱，可公開選委參選人是否持外國護照，「與其被『起底』，不如自己說出來，遲早都會公開」；建制派謝偉俊則以立法會主席梁君彥選前才披露擁有英籍一事為例，稱不希望再出現尷尬情况。政制及內地事務局長曾國衞稱會研究如何在提名表格上蒐集有關資料。

麥美娟：查出嚟仲核突 黃國健：BNO涉效忠問題

立法會昨召開兩節共4小時法案委員會會議，討論修改選舉制度事宜。麥美娟說，選委參選聲明未提及應否披露BNO或外國護照，認為參選人或當然委員，應在聲明披露自己是否持有外國護照等。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱，條例無國籍要求，但資格審查委員會可向參選人索取資料並全面考慮情况，他解釋，因提名表格需公開，「如資審委已有足夠資料，是否仍需（將資料放）上網？」

麥美娟認為資料可以公開，「要在香港任公職，連是否有外國護照都不敢講，那無資格參選」，強調與其參選人被「起底」，不如自行公布，「畀人查出嚟咪仲核突？」工聯會黃國健亦稱，BNO涉效忠問題，相當敏感，認為提名階段已應蒐集資料。

謝偉俊：梁君彥選前才揭擁英籍 免尷尬重演

謝偉俊認為，以往參選較注重個人私隱，但以梁君彥擁有英籍一事為例，「去到某個位，我們都不知道（梁）有英國護照，這麼尷尬的情况不希望再發生」。他稱現時傾向是要加強效忠、保安，這亦是選民決定的重要考慮因素之一。

議員倘兼任人代政協 只能登記立會選委界別

此外，政制及內地事務局首席助理秘書長江嘉敏回應提問時稱，若立法會議員兼任人大代表、政協委員，只能登記為立法會議員的選委界別。她解釋，因人代、政協界別有190席，冀盡量填滿席位，故若人代、政協有另一當然委員的身分，便冀可先填滿當然議席。

黃國健關注，若立法會換屆後，不連任的議員便會失去選委議席，「似乎不是很公平的做法」。馬逢國亦稱，不能自行選擇循哪界別出任選委並不合理。鄧忍光稱沒有其他選擇方法，已就此與中央部門詳細溝通，做法反映人大常委會決定的精神。條例草案中列明，友好協進會需代表所有擬登記為當然選委的人代、政協，向選舉登記主任呈交登記表格。

修例亦將分區委員會等列為選委。自由黨易志明問及，若分區委員會委員離開了崗位、未獲續任，是否無資格再出任選委、政府會否填補空缺。鄧忍光解釋，如未再獲委任為分區委員，便不能行使選委權利，有關空缺不會填補。

明報記者

（新選舉制）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕外國國籍 曾國衞 麥美娟 謝偉俊 政制及內地事務局 建制派

上 / 下一篇新聞

陳淑莊涉酒吧犯聚開審 證人：報警留錯姓氏 保護吓自己
陳淑莊涉酒吧犯聚開審 證人：報警留錯姓氏 保護吓自己
快必申終止聆訊 辯方：煽動罪違憲 控方：不能作理據
快必申終止聆訊 辯方：煽動罪違憲 控方：不能作理據
129公務員拒簽「效忠」聲明 25辭職
129公務員拒簽「效忠」聲明 25辭職
白腊鄉村地蓋燒烤場 城規倡改農地 收80反對 長春社：憂「突然冒起民意」左右決定
白腊鄉村地蓋燒烤場 城規倡改農地 收80反對 長春社：憂「突然冒起民意」左右決定
職員稱「彩色小屋」付費可入住 民署：無旅館牌照
職員稱「彩色小屋」付費可入住 民署：無旅館牌照
官指城規未考慮社區需要 循道衛理覆核物業高限勝訴
官指城規未考慮社區需要 循道衛理覆核物業高限勝訴
Airbnb藏百燃彈案 女學生認罪 控方稱屬最多汽油彈案件 被告求即判刑官押至月底
Airbnb藏百燃彈案 女學生認罪 控方稱屬最多汽油彈案件 被告求即判刑官押至月底
涉理大助逃捕 鄭錦滿民署主任7人轉區院審
涉理大助逃捕 鄭錦滿民署主任7人轉區院審
泛民10人10．1集結案下月訊 8‧18同一法官審
泛民10人10．1集結案下月訊 8‧18同一法官審
張達明：「非法集結」原則重判和平集會 料成上訴爭拗點
張達明：「非法集結」原則重判和平集會 料成上訴爭拗點
兩AO空降港台 前行政署長任廣播處長顧問 港台工會：無傳媒經驗 離專業判斷更遠
兩AO空降港台 前行政署長任廣播處長顧問 港台工會：無傳媒經驗 離專業判斷更遠
HKFP：就《人權民主法案》游說美政客 港府耗8400萬
HKFP：就《人權民主法案》游說美政客 港府耗8400萬
濕地公園申逾億元翻新 設互動遊戲
濕地公園申逾億元翻新 設互動遊戲
假公安騙九旬富婆2.5億 曾遭電騙 理大生被招攬犯案就逮
假公安騙九旬富婆2.5億 曾遭電騙 理大生被招攬犯案就逮
按摩槍充電起火 焚宅燒死貓
按摩槍充電起火 焚宅燒死貓
拒同志配偶居屋加名 房委會指免影響輪候
拒同志配偶居屋加名 房委會指免影響輪候
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】公僕子女「海外教育津貼」唔包內地 麗芸話不公：點解逼佢去英國？
【Emily】公僕子女「海外教育津貼」唔包內地 麗芸話不公：點解逼佢去英國？
【Emily】初選案還押中 李嘉達辭任區議員
【Emily】初選案還押中 李嘉達辭任區議員
【Emily】有心人送贈 議辦派南瓜大受歡迎
【Emily】有心人送贈 議辦派南瓜大受歡迎
【Emily】主人唔現身為由 「歎為觀止」 棄養動物無符 田北辰轟政府執法不力
【Emily】主人唔現身為由 「歎為觀止」 棄養動物無符 田北辰轟政府執法不力
【Emily】台灣新聞攝影賽 明報奪兩獎
【Emily】台灣新聞攝影賽 明報奪兩獎
【Emily】福建幫施榮忻話唔會選立會
【Emily】福建幫施榮忻話唔會選立會