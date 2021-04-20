議員倡公開是否持外國護照 曾國衞：研選委提名表蒐國籍資料

【明報專訊】立法會連日開會討論修改選舉法例，選委的國籍問題受關注。工聯會麥美娟昨日於會上稱，可公開選委參選人是否持外國護照，「與其被『起底』，不如自己說出來，遲早都會公開」；建制派謝偉俊則以立法會主席梁君彥選前才披露擁有英籍一事為例，稱不希望再出現尷尬情况。政制及內地事務局長曾國衞稱會研究如何在提名表格上蒐集有關資料。
麥美娟：查出嚟仲核突 黃國健：BNO涉效忠問題
立法會昨召開兩節共4小時法案委員會會議，討論修改選舉制度事宜。麥美娟說，選委參選聲明未提及應否披露BNO或外國護照，認為參選人或當然委員，應在聲明披露自己是否持有外國護照等。政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光稱，條例無國籍要求，但資格審查委員會可向參選人索取資料並全面考慮情况，他解釋，因提名表格需公開，「如資審委已有足夠資料，是否仍需（將資料放）上網？」
麥美娟認為資料可以公開，「要在香港任公職，連是否有外國護照都不敢講，那無資格參選」，強調與其參選人被「起底」，不如自行公布，「畀人查出嚟咪仲核突？」工聯會黃國健亦稱，BNO涉效忠問題，相當敏感，認為提名階段已應蒐集資料。
謝偉俊：梁君彥選前才揭擁英籍 免尷尬重演
謝偉俊認為，以往參選較注重個人私隱，但以梁君彥擁有英籍一事為例，「去到某個位，我們都不知道（梁）有英國護照，這麼尷尬的情况不希望再發生」。他稱現時傾向是要加強效忠、保安，這亦是選民決定的重要考慮因素之一。
議員倘兼任人代政協 只能登記立會選委界別
此外，政制及內地事務局首席助理秘書長江嘉敏回應提問時稱，若立法會議員兼任人大代表、政協委員，只能登記為立法會議員的選委界別。她解釋，因人代、政協界別有190席，冀盡量填滿席位，故若人代、政協有另一當然委員的身分，便冀可先填滿當然議席。
黃國健關注，若立法會換屆後，不連任的議員便會失去選委議席，「似乎不是很公平的做法」。馬逢國亦稱，不能自行選擇循哪界別出任選委並不合理。鄧忍光稱沒有其他選擇方法，已就此與中央部門詳細溝通，做法反映人大常委會決定的精神。條例草案中列明，友好協進會需代表所有擬登記為當然選委的人代、政協，向選舉登記主任呈交登記表格。
修例亦將分區委員會等列為選委。自由黨易志明問及，若分區委員會委員離開了崗位、未獲續任，是否無資格再出任選委、政府會否填補空缺。鄧忍光解釋，如未再獲委任為分區委員，便不能行使選委權利，有關空缺不會填補。
明報記者
（新選舉制）
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