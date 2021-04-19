【Emily】獄中看《蘇軾傳》 阿人囑勿掛念

帖文話一向習慣忙碌嘅阿人覺得無聊，希望快啲有紙筆寫信同記錄心情。阿人叮囑大家唔好記掛佢，又強調無論遭受乜嘢懲罰，都會繼續堅持集會言論自由，坐監亦無悔無憾，「燈在，人在，只要繼續堅持信念，我地就會看見希望」 。

吳敏兒驚喜轉到成百下呼拉圈

職工盟前主席吳敏兒（Carol）亦因初選案而還押逾月，職工盟喺fb上載Carol上月嘅獄中書信，佢話還押中最意外嘅事係竟然玩到呼拉圈，話喺外面時轉唔到5下，坐監就可轉到成百下，「我真係覺得有無搞錯？」Carol話已收到曾因佔中案被囚嘅陳健民著作《獄中書簡》，話睇咗覺得好平安，「這高牆是高，但我不管它有多高，它的高度不能限制我對香港的愛，也限制不了我對理想的追求」。