港聞

港聞二

【Emily】獄中看《蘇軾傳》 阿人囑勿掛念

【明報專訊】支聯會主席李卓人因前年組織、參與「8．18流水式集會」、同年8月31日參與遊行，被判入獄共14個月，佢嘅facebook發帖文，透露阿人入獄前已選訂咗《蘇軾傳》、Historic Speeches（歷史性演說）兩本書，太太鄧燕娥、戰友蒙兆達去探訪時已經送咗畀佢，又話佢精神唔錯，現時獨自隔離，因天雨未能外出，所以喺倉內踱步，每日兩餐一粥唔太難食，雖然第一晚瞓得唔太好，但腦海遊歷咗唔少地方幫助入睡。

帖文話一向習慣忙碌嘅阿人覺得無聊，希望快啲有紙筆寫信同記錄心情。阿人叮囑大家唔好記掛佢，又強調無論遭受乜嘢懲罰，都會繼續堅持集會言論自由，坐監亦無悔無憾，「燈在，人在，只要繼續堅持信念，我地就會看見希望」 。

吳敏兒驚喜轉到成百下呼拉圈

職工盟前主席吳敏兒（Carol）亦因初選案而還押逾月，職工盟喺fb上載Carol上月嘅獄中書信，佢話還押中最意外嘅事係竟然玩到呼拉圈，話喺外面時轉唔到5下，坐監就可轉到成百下，「我真係覺得有無搞錯？」Carol話已收到曾因佔中案被囚嘅陳健民著作《獄中書簡》，話睇咗覺得好平安，「這高牆是高，但我不管它有多高，它的高度不能限制我對香港的愛，也限制不了我對理想的追求」。

相關字詞﹕吳敏兒 職工盟 李卓人

上 / 下一篇新聞

熔斷明啟動 印巴菲航班禁飛港兩周 登機前21日曾逗留3國逾2小時者 禁來港
熔斷明啟動 印巴菲航班禁飛港兩周 登機前21日曾逗留3國逾2小時者 禁來港
業界料3000外傭不能抵港 倡港府與菲協調 上機前須接種
業界料3000外傭不能抵港 倡港府與菲協調 上機前須接種
變種患者曾訪長洲 食店：遊客大減料生意跌半
變種患者曾訪長洲 食店：遊客大減料生意跌半
印裔男友人染疫 曾到海港城 顧客須檢測
印裔男友人染疫 曾到海港城 顧客須檢測
男子瞞接種紀錄 溝針打3劑 暫無不適報告 私醫未跟指引打針前核對紀錄
男子瞞接種紀錄 溝針打3劑 暫無不適報告 私醫未跟指引打針前核對紀錄
多辦學團體跨界擁票 教區最多 包含教育宗教社福 教協：投票意向恐無關教界
多辦學團體跨界擁票 教區最多 包含教育宗教社福 教協：投票意向恐無關教界
大學國家實驗室可揀選委 港大跨4界別共擁10票
大學國家實驗室可揀選委 港大跨4界別共擁10票
記者留電話索「分區會」資料 15區13無回音
記者留電話索「分區會」資料 15區13無回音
「完善選舉制度」廣告處處
「完善選舉制度」廣告處處
加國關注泛民集會判刑 華使館斥險惡用心
加國關注泛民集會判刑 華使館斥險惡用心
薄扶林樹林擅建平台 地政飭令停霸
薄扶林樹林擅建平台 地政飭令停霸
好爸爸工作猝死 七口之家失依靠
好爸爸工作猝死 七口之家失依靠
醫生料心臟病奪命 倡胸痛做齊動靜心電圖
醫生料心臟病奪命 倡胸痛做齊動靜心電圖
飛鵝山尋回失蹤女子 惜不治
飛鵝山尋回失蹤女子 惜不治
員工打針放寬堂食 職工盟：製造歧視 籲被迫接種舉報
員工打針放寬堂食 職工盟：製造歧視 籲被迫接種舉報
劏房小組倡加租上限15% 七成住戶指無助改善問題
劏房小組倡加租上限15% 七成住戶指無助改善問題
八達通明年內地通用 270市搭車 須換新卡加內地用晶片 稱資料不共享
八達通明年內地通用 270市搭車 須換新卡加內地用晶片 稱資料不共享
稱競爭下市場更大 八達通交易雙位數增長
稱競爭下市場更大 八達通交易雙位數增長
指白票多寡不礙選舉結果 羅健熙：為「面子」禁呼籲
指白票多寡不礙選舉結果 羅健熙：為「面子」禁呼籲
光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒
光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒
同時引入噴劑 鞋履手袋適用
同時引入噴劑 鞋履手袋適用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鄧小平前翻譯鬧 Lau冠聰逃犯 羅冠聰斥喉舌：攻擊極幼稚
【Emily】鄧小平前翻譯鬧 Lau冠聰逃犯 羅冠聰斥喉舌：攻擊極幼稚
【Emily】林兆彬banner位掛社區藝術品
【Emily】林兆彬banner位掛社區藝術品
【Emily】話以往忍住 Paul否認刻意扮反對派
【Emily】話以往忍住 Paul否認刻意扮反對派
【Emily】被指港鐵爆粗 區議員收擬檢控通知書
【Emily】被指港鐵爆粗 區議員收擬檢控通知書
【Emily】聶德權大談推動跨部門項目經驗
【Emily】聶德權大談推動跨部門項目經驗