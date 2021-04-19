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【Emily】鄧小平前翻譯鬧 Lau冠聰逃犯 羅冠聰斥喉舌：攻擊極幼稚

【明報專訊】5名民主派人士因前年組織、參與「8．18維園流水式集會」入獄，最高判囚18個月。流亡英國嘅立法會前議員羅冠聰，噚日同曾任鄧小平翻譯嘅中國及全球化智庫副主任高志凱出席BBC節目，呢兩名耶魯大學校友喺節目上舌劍唇槍，高志凱話阿聰係「逃犯」，阿聰忍唔住話，嘉賓應有基本禮貌、控制自己，容許大家發表意見，又以「喉舌」形容高志凱。

BBC節目隔空交鋒

阿聰喺BBC節目《Newsnight》上多番強調8．18集會非常和平，批評判刑重。視像受訪嘅高志凱甫開腔就話「劉冠聰（Nathan Lau）」唔係民主派而係逃犯，又話要用對眼睇吓事件邊度和平，形容當時街頭到處可見暴力，包括攻入立法會、破壞社會秩序，若仍認為係和平示威就係失智。

高志凱：當時街頭到處可見暴力

認為8．18示威和平屬失智

阿聰就話高志凱「極之幼稚（extremely childish）」，嘗試攻擊佢係港區國安法下嘅「逃犯」，佢話國際社會都認為港區國安法損害人權法治，甚至港人言論集會自由、人身安全，所以佢先獲英國批出庇護，話高志凱係攻擊緊英國庇護制度。阿聰又話高志凱對8．18案件毫無認知，當日示威和平舉行係庭上承認事實。

阿聰建議英國停派法官來港

制裁有份破壞香港人權官員

被問到英國可以做咩，阿聰就話中國相當具「侵略性」，有高志凱呢啲喉舌嘗試輸出大外宣，混淆視聽，佢話民主國家應結盟，亦建議英國考慮停派法官來港、制裁有份破壞香港人權嘅官員。

相關字詞﹕流水式集會 羅冠聰

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