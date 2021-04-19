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港聞
2021年4月19日星期一
港聞二
熔斷明啟動 印巴菲航班禁飛港兩周 登機前21日曾逗留3國逾2小時者 禁來港
業界料3000外傭不能抵港 倡港府與菲協調 上機前須接種
變種患者曾訪長洲 食店：遊客大減料生意跌半
印裔男友人染疫 曾到海港城 顧客須檢測
男子瞞接種紀錄 溝針打3劑 暫無不適報告 私醫未跟指引打針前核對紀錄
多辦學團體跨界擁票 教區最多 包含教育宗教社福 教協：投票意向恐無關教界
大學國家實驗室可揀選委 港大跨4界別共擁10票
記者留電話索「分區會」資料 15區13無回音
「完善選舉制度」廣告處處
加國關注泛民集會判刑 華使館斥險惡用心
薄扶林樹林擅建平台 地政飭令停霸
好爸爸工作猝死 七口之家失依靠
醫生料心臟病奪命 倡胸痛做齊動靜心電圖
飛鵝山尋回失蹤女子 惜不治
員工打針放寬堂食 職工盟：製造歧視 籲被迫接種舉報
劏房小組倡加租上限15% 七成住戶指無助改善問題
八達通明年內地通用 270市搭車 須換新卡加內地用晶片 稱資料不共享
稱競爭下市場更大 八達通交易雙位數增長
指白票多寡不礙選舉結果 羅健熙：為「面子」禁呼籲
光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒
同時引入噴劑 鞋履手袋適用
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【Emily】林兆彬banner位掛社區藝術品
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尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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