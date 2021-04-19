同時引入噴劑 鞋履手袋適用

(1) 先清潔鞋履或手袋表面，若有水分，應等待乾透。

(2) 搖勻A.I. SHIELD for SNEAKERS & BAGS，然後均勻噴在鞋履或手袋表面。

(3) 若想覆蓋更全面，可在4小時後補噴一次。

(4) 等10至16小時，塗層完全乾透後，鞋履或手袋表面具有殺菌能力。

A.I. SHIELD for SNEAKERS & BAGS的配方，除了納米針和光觸媒技術，亦加入了一家德國公司的「液體玻璃」技術。經該產品處理後，鞋履或手袋表面會有疏水、疏油、防污的功能。若不慎沾上污漬，只要在5至8分鐘內以紙 巾抹走，大多數污垢都可消除。

染色真皮或不適用

A.I. SHIELD for SNEAKERS & BAGS適用於一般真皮、膠質、棉布、化纖等材料，大部分運動鞋、皮鞋、手袋、背囊都可以使用，甚至可以應用於內籠；但經過染色的真皮可能不適用，因為該產品有可能令顏料溶解。

中科寶（控股）創辦人兼董事總經理崔永昌表示，中科寶和新加坡公司合作擁有相當自主權，除在這系列產品使用自有品牌A.I. SHIELD，亦有權獲得技術轉移自行生產。若這兩款產品將來打入中國內地市場，可能會改在內地生產，以節省成本。