指白票多寡不礙選舉結果 羅健熙：為「面子」禁呼籲

梁志祥：呼籲投白票製造選舉不公

梁志祥表示，立法會前議員黃毓民曾動員投白票，令民主派得票減少，認為製造了選舉不公。羅健熙認為，民主派得票減少無問題，黃完全有自由呼籲他人如何投票，不認為會製造不公。他指出，立法會選舉沒最低得票門檻，即使白票數量多於有效票，亦不會影響選舉結果，形容有關規管是「諷刺」。

地區直選方面，全港將分成10個選區，每區兩席。羅健熙表示，2019年區議會選舉中，民主派於黃大仙、沙田等地區的得票率高，質疑政府因此而分拆上述地區。梁志祥不認同羅提出的原因，但說本次劃區不理想，港府只考慮人口分佈，但「跨區跨得太厲害」，舉例離島納入「香港島西」區，令參選人拉票、收集市民意見有困難。

狄志遠：非建制應參選 屬有影響力少數

外界關注民主派會否參選立法會，新思維主席狄志遠昨接受無綫新聞《講清講楚》訪問，認為非建制派應繼續參選，有機會取得15、16席，成為相當有影響力的少數，「泛民在議會內從來都是少數，都是在夾縫中奮鬥」。狄認為，建制派人數佔多，投票時往往能勝出，他認為民主派的作用在於反映民意。

對於未來的議會空間，狄志遠認為仍然有作為，民生問題的發揮空間最大，房屋、扶貧等問題是各黨派的共同目標，「在民生上，大家有充分合作；在政治上，希望可以在社會穩定後，我們繼續追查時間表和路線圖邁向雙普選」。狄預計，未來兩年的議會生態是「先民生、後民主」，待社會回復穩定後，對議會的限制將會放鬆，推進民主的空間才會相對鬆動。