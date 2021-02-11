八達通明年內地通用 270市搭車 須換新卡加內地用晶片 稱資料不共享

港幣結算 研大灣區智慧出行

李俊明表示，國家交通運輸部2016年起統一各城市的交通電子支付標準，推出「一卡通」系統，讓全國乘客憑一張卡通行各市公共交通系統。香港八達通亦與一卡通達成協議，最快今年尾明年初把八達通卡加入一卡通，明年試行，市民屆時可購買一張內有兩張晶片的新八達通，或舊卡換新卡，即可在內地270個城市「嘟」卡坐地鐵和巴士，所有交易會以港幣結算。另外，該公司正與大灣區的相關機構探索智慧出行服務，方便香港市民融合對接各種交通方式，在大灣區出行；甚至研究在零售點小額消費。

可用不記名卡 下步研「一卡通」擴港

至於八達通卡資料會否流入內地，李俊明指出，與內地連結的八達通其實是一張藏有兩個獨立閱讀晶片的卡，即內地與香港的晶片是獨立的。消費者仍可繼續用不記名八達通到內地使用。至於內地消費者可否用一卡通到港消費，李俊明表示，第一階段是香港人去內地可用，明年試行。內地人來港可以用是第二階段，是下一步，未有時間表。因涉及更新交通工具及零售點的讀卡器，會涉及換機的成本效益。另除實體卡外，下一階段也會把手機八達通加入一卡通系統。

亞洲4區用QR Code購物 兩年內推

除進軍內地外，八達通亦與亞洲4個國家或地區商討共用電子錢包，4個地區包括新加坡、韓國、泰國和澳門。李俊明表示，構思是消費者用八達通App內的QR Code，到外地的參與零售點購物，主要是細額交易，交通工具上也會用到。他指出，有關合作早於兩年多前已開始商討，惟因新冠疫情而暫停，預計明年會到當地做實地測試，望在兩年內推出。

八達通又計劃建構網上平台支援商戶，開放平台供商戶直接向消費者提供推廣優惠如折扣等。李俊明表示，以往商戶提供折扣或優惠，都要與八達通商討並在系統上調整，日後在開放平台下商戶可自行處理。