劏房小組倡加租上限15% 七成住戶指無助改善問題

牀位呎租貴九龍豪宅逾2倍

社協本月網上問卷訪問432名居於劏房、板間房、籠屋等不適切居所住戶，大部分來自深水埗及油尖旺區，一成住戶自去年1月至今有被加租，加幅中位數為每月300元。

與半年前的調查相比，劏房住戶平均月入中位數下降1000至2000元不等，租金佔入息比例進一步提升。以三人家庭為例，於今年3月家庭平均月入中位數為1.2萬元，較半年前減少2000元，即逾14%，但租金佔入息中位數由半年前的40%，升至約42%。

調查亦顯示，不適切住所租金呎價高於各類私人住宅，當中牀位平均呎租104.2元，較九龍區豪宅單位（即100至159.9平方米的單位）呎租多逾兩倍。

34歲的鍾小姐一家五口與另外3名親戚居於深水埗唐八樓一個400多呎的分間單位，原月租6500元，去年底租約到期後，業主要求加租八成，鍾小姐一家難承擔加幅，與業主未達成共識下，一直未簽署新租約，過去幾個月仍繳付原來租金租住，直至上周業主再發信，要求他們盡快遷出，否則或停水電或更換門鎖，但短期內她難找到其他合適的單位租住。

社協倡加幅10%封頂 看齊公屋

社區組織協會促政府規管分間單位租金水平，短期可參照差估署對個別單位估值租金水平，規定業主分間單位出租後，年租金不能高於估值120%，長遠亦應制定「劏房租金指數」，同時建議劏房每兩年續租的租金加幅上限應設於10%，與公屋加租上限看齊。