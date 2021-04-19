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飛鵝山尋回失蹤女子 惜不治

【明報專訊】24歲女子石樂蕎（Dawn）上周四（15日）離開石硤尾南山邨寓所，疑到飛鵝山行山後失蹤。前日有行山者在鵝肚棧道發現她的漁夫帽，搜救人員前晚起展開陸空搜索近20小時，終在飛鵝山一處險要山崖尋回昏迷的石樂蕎，其後即場證實不治，遺體由飛行服務隊直升機吊起送往東區醫院。

市民組義工隊登山協助

石樂蕎上周四離家失蹤後，親友於網上發文呼籲協助尋人，並貼出其生活照，包括失蹤時懷疑所穿衣服、背包等款式。網民在不同群組轉發消息，親友亦開設「尋找失蹤少女石樂蕎」facebook群組，蒐集及更新各方資訊。有行山者前日於鵝肚棧道發現一頂與石所戴同款同色漁夫帽，親友亦發現她失蹤前曾於網上搜尋飛鵝山自殺崖行山路徑的短片及資料。

消防接獲消息後，攀山拯救隊前晚10時許登上往自殺崖山徑搜索，及後於鵝肚棧道附近發現一對屬於石的行山鞋。搜索行動持續至翌日，昨清晨7時許，飛行服務隊直升機奉召於飛鵝山上空盤旋協助搜索，並將拯救人員吊至較險要山頭。至上午近10時，民安隊人員攀山裝備到場登山搜救。另有市民知悉事件後，自發組成義工隊上山協助搜索，並於登山入口放置大批乾糧及樽裝水作臨時補給站。

市民謝先生表示，義工隊在WhatsApp群組組成，據他了解，昨有約40人分成不同小隊登山搜索，部分人前晚約11時到達飛鵝山，「大家都係想搵到個人、救到個人」。石的親友則於飛霞路等候消息，其間一度相擁痛哭。

消防處當值助理消防區長梁柏豪表示，消防人員昨分成3小隊於鵝肚棧道、扎山道及日落脊搜索，其中高空拯救專隊負責於險要山坡游繩而下，另有一隊帶同搜救犬於山徑搜尋，攀山拯救專隊則在叢林搜救，消防處亦派出無人機搜索，飛行服務隊直升機、警方及民安隊亦到場協助。

陸空搜救20小時 山崖尋獲

西九龍總區總督察（行動）麥中傑表示，事主電話信號最後出現於前日早上8時19分，位置為太子道東714號捷景工業大廈發射站，警方及消防已成立聯合指揮中心增加搜救效率。

搜救人員至昨傍晚近6時，於一處險要山崖發現陷入昏迷的石樂蕎，其後游繩而下證實她已返魂乏術，遺體及後由直升機吊起送院，墮崖原因仍有待調查。

相關字詞﹕搜救 山崖 直升機 漁夫帽 失蹤 飛鵝山

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