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好爸爸工作猝死 七口之家失依靠

【明報專訊】300平方呎單位內縈繞着佛經機聲響與稚童的嚎啕大哭，老婦的悲泣在屋外走廊迴盪，蓋過少婦無助的啜泣。三子之父譚雙貴獨力挑起養活一家七口的擔子，惜日前在貨櫃碼頭工作時猝斃，遺下年邁父母、妻子及3個稚子，全家現靠8萬元積蓄過活。這個好爸爸生前再忙再累，亦會與兒子們玩「大富翁」，年僅9歲的長子相信爸爸會復活，「我會讀好書，發明一隻藥救番爸爸」，他堅定地如是說。

明報記者 黃詩雅

37歲的譚雙貴任職倉務員10年，與30歲妻子周潔、3個兒子、父母共一家七口居於天水圍一個約300呎的單位，疫情下原從事屋邨維修的譚父失業，月入約兩萬元的譚雙貴成全家唯一經濟支柱。譚雙貴在葵青貨櫃碼頭工作，與另一同事24小時輪班工作，隨着次子及孻子出生，加上父親近月失業，為了掙取更多日薪，譚減少放假或回家休息，「試過最長第五日先返嚟，一星期見得兩日」。譚妻說。

老父疫下失業 減放假盼多掙

本月9日，譚在貨櫃碼頭乘車前往工作位置期間暈倒，同事為他急救並召救護車，惜終返魂乏術。譚太接獲丈夫同事通知，帶同3稚子趕赴仁濟醫院，惟未能見到丈夫最後一面。譚的死因仍待法醫檢驗，初步懷疑涉心臟問題，譚太說，丈夫無高血壓，但近年有胸口痛，每次痛楚持續數秒，他定期到屯門醫院普通科門診覆診，但毋須服藥，「做過心電圖、驗血，檢查過好多嘢話佢無問題」。

妻：佢幾辛苦都陪3個兒子玩

「佢幾辛苦都好，佢都幫我照顧（小孩），幫我一齊分擔，佢之前唔識斬雞，𠵱家都識幫我斬雞，幫我洗衫，有時見到我攰幫我拖地」，譚太到貴州工作時邂逅丈夫，兩人結婚十一載，譚太一直與家姑在家照顧小孩。「佢一直都話辛苦，佢想轉工，但係因為有色盲，好多嘢佢做唔到，佢想陪小朋友多啲，因為佢𠵱家呢份工好少時間陪伴屋企人。」縱然工作再忙再累，譚生前仍會把握公餘時間與兒子玩「大富翁」、「璀璨寶石」等桌遊及到處遊玩，「4月5號佢攞假陪小朋友去沙灘玩，去馬灣」，譚太說着潸然淚下，不敢回想當日一家共享天倫之樂的時光。

訪問期間，譚老太帶兩歲孫兒到走廊玩耍，卻禁不住嚎哭，「如果你攞綜援你就唔使走啦，我都嗌你攞綜援，咁辛苦」。譚太說，「佢（丈夫）覺得自己有手有腳，可以養得掂頭家，佢就寧願自己辛苦啲。佢去淘寶買20蚊嘅衫著，但為咗我同小朋友，幾貴嘅衫都捨得買；佢食飯都會揀下午茶嘅時間，留番啲錢畀3個囝囝。」每逢生日、聖誕等節日，譚總會為兒子預備禮物。

9歲長子盼讀好書發明復活藥

9歲的長子說，會照顧母親、兩個弟弟和祖父母，「我會讀好書，發明一隻藥救番爸爸」。譚太形容，長子十分孝順，上次考試更獲全班第一名，「佢都話『媽咪，你堅強啲，其實爸爸係會復活㗎，佢無離開過我哋』」，不過長子現時不願外出，「佢話見到人哋爸爸拖住其他小朋友，就諗起爸爸」；4歲次子亦知道父親離世，變得易發脾氣，終日黏着母親。

譚太一家現靠家翁家姑約8萬元積蓄維持生活，暫無法安排丈夫殮葬事宜。協助譚家的工業傷亡權益會稱，譚雙貴受僱於九龍倉集團的外判公司基懋，已向家屬提供小量應急錢及生活費，具體金額不便透露。

相關字詞﹕猝斃 貨櫃碼頭 倉務員 好爸爸

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