港聞

港聞二

加國關注泛民集會判刑 華使館斥險惡用心

【明報專訊】10名民主派人士因組織、參與前年「8．18流水式集會」及同年8月31日的遊行而被控參與未經批准集結等罪，其中5人上周五判囚8至18個月。事件引起國際關注，繼英國、美國及歐盟後，加拿大外長加爾諾（Marc Garneau）前日對事件表示嚴正關注 ，批評侵蝕香港的基本權利、自由。中國駐加拿大使館發言人批評加拿大「公然為犯罪分子張目」、暴露「破壞香港穩定的險惡用心」。

加爾諾日前發聲明稱，加拿大對於針對10名香港最著名民主派人士參與和平集會一事表達嚴正關注（grave concern），強調遏制和平政治表達，是侵蝕香港的基本權利、自由。聲明強調，民主、言論集會自由是《基本法》所載列，亦是北京在《中英聯合聲明》中對港人承諾的一部分。

中國駐加拿大使館發言人形容加爾諾的聲明「大放厥詞」、蓄意干涉香港法治及司法獨立。聲明批評加拿大標榜法治，「卻公然為犯罪分子張目，再次暴露了其搞『雙標』的醜陋嘴臉和破壞香港穩定的險惡用心」，又稱中國按憲法、基本法治理香港，而非中英聯合聲明，「任何國家都沒有任何法律依據和資格援引中英聯合聲明對香港事務說三道四」。

英美及歐盟日前發聲明譴責判決，強調和平集會為港人基本權利、判決顯示香港民主空間進一步收窄。對此，外交部駐港特派員公署昨亦發聲明，形容是對特區、國際法治的「雙重褻瀆與踐踏」，批評外國干預勢力常把法治掛在嘴邊，卻一再將違法犯罪分子美化為「民主鬥士」。

副外交部長：罪有應得

外交部副部長樂玉成日前接受美聯社專訪，外交部昨發布訪問逐字稿，被問到聽到民主派受審、有人認為香港民主倒退，樂玉成稱反中亂港分子並非反對派、民主派，「他們是分裂分子和暴徒，受到審判是罪有應得」。

戰略研究學者袁彌昌接受本報查詢稱，聲明可見西方有意顯示團結、共識，但對中方而言，案件是香港法庭判決，若可用外國名義干預法庭，便將後患無窮，故無法後退，認為並非單純以「戰狼」外交策略解釋。他又稱，近日美國策略是即使願意會談，亦會事先制裁，故中國毋須「畀面」或改變外交策略。

（反修例風暴）

相關字詞﹕流水式集會 加拿大 民主派

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