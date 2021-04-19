記者留電話索「分區會」資料 15區13無回音

屯門稱「傳媒」須請示 記協批荒謬

香港記者協會主席楊健興直稱民政處職員說法不合邏輯及荒謬，「傳媒都是公眾，但這說法就是除了傳媒，任何人都隨時睇得」，擔心是針對傳媒，「是否驚傳媒報道會對他們不利，或者有內容不想傳媒公開？」他又說，既然政府認為這些分區會如此重要，更應將會議文件上載方便公眾查閱，讓公眾得知會議內容及評論委員表現。

葵青原稱可查 後稱需預約

本報記者本月8日早上致電各區民政處查詢時，葵青區民政處表明可查閱文件，但記者下午抵達時，職員卻「反口」稱未能安排時間查閱；該區職員上周一（12日）回覆稱，記者可到該區民政諮詢中心查閱委員會文件，但要先預約時間。

屯門區民政處職員則於上周二回覆，表示在辦公時間均可查閱，毋須預約。

民署：無計劃上載防火會滅罪會資料

記者詢問屯門民政處職員為何安排查閱要相隔數天才能回覆，她稱因記者是傳媒身分，「要先請示內部」，記者再追問公眾可否查閱文件，職員表示可以，但重申「你係傳媒，之前要先請示」。記者再主動致電其他區民政處，除兩區電話未能接通，其餘均表示可到場查閱文件，如有需要可影印文件。

記者翻查防火會及滅罪會網站，發現文件未有上載至網站，民政事務總署回覆稱，暫未有相關計劃將文件上載至網站，會適時檢討。

（選委會解構）