港聞

港聞二

記者留電話索「分區會」資料 15區13無回音

【明報專訊】新選舉制度下，各區分區委員會、滅罪委員會及防火委員會（下統稱「分區會」）擴權，取代區議會在選委會角色並包攬多達156個選委席位，但各分區會未如區議會將議程、會議紀錄及委員出席率等資料上載網上供查閱。本報記者個多星期前向各區民政處查詢查閱滅罪會及防火會文件安排，在其中15區留下電話號碼後，只有屯門及葵青區相隔4至5天後主動回覆可安排記者查閱，其餘各區石沉大海，記者要再自行致電才獲告知查閱安排。屯門民政處職員表明公眾可查閱，但「因為你（記者）之前表示係傳媒身分，要先請示」。

屯門稱「傳媒」須請示 記協批荒謬

香港記者協會主席楊健興直稱民政處職員說法不合邏輯及荒謬，「傳媒都是公眾，但這說法就是除了傳媒，任何人都隨時睇得」，擔心是針對傳媒，「是否驚傳媒報道會對他們不利，或者有內容不想傳媒公開？」他又說，既然政府認為這些分區會如此重要，更應將會議文件上載方便公眾查閱，讓公眾得知會議內容及評論委員表現。

葵青原稱可查 後稱需預約

本報記者本月8日早上致電各區民政處查詢時，葵青區民政處表明可查閱文件，但記者下午抵達時，職員卻「反口」稱未能安排時間查閱；該區職員上周一（12日）回覆稱，記者可到該區民政諮詢中心查閱委員會文件，但要先預約時間。

屯門區民政處職員則於上周二回覆，表示在辦公時間均可查閱，毋須預約。

民署：無計劃上載防火會滅罪會資料

記者詢問屯門民政處職員為何安排查閱要相隔數天才能回覆，她稱因記者是傳媒身分，「要先請示內部」，記者再追問公眾可否查閱文件，職員表示可以，但重申「你係傳媒，之前要先請示」。記者再主動致電其他區民政處，除兩區電話未能接通，其餘均表示可到場查閱文件，如有需要可影印文件。

記者翻查防火會及滅罪會網站，發現文件未有上載至網站，民政事務總署回覆稱，暫未有相關計劃將文件上載至網站，會適時檢討。

（選委會解構）

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