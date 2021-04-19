多辦學團體跨界擁票 教區最多 包含教育宗教社福 教協：投票意向恐無關教界

選委會改制下議席有1500個，而界別內名額有修改。以往分別佔30席的教育界及高等教育界，合併後的教育界減至30席，但其中16席是當然選委不用選，包括11間大學校長，以及營辦最多政府資助學校的5個辦學團體指明的職位，例如天主教香港教區、聖公會、保良局等；餘下14席經選舉產生，投票者由以往教師一人一票，改為大學、專上學校、註冊學校、職訓局等「指明實體」的團體票。

教區握教界逾一成票 另兩界穩佔11選委

天主教香港教區是香港營辦最多資助學校的辦學團體，翻查教區網頁，連同專上學院、中小學、幼稚園及特殊學校，教區營辦240間學校，推算在教育界佔240票，推算佔整個教育界2200多票中逾一成。同時，由天主教區營運的「香港明愛」，屬社署恆常資助社福機構，因此在社福界選委可投1票。

選委會將有3種產生辦法，包括「當然委員」、「指定團體提名」及「選民選出」，由於天主教香港教區已可在宗教界提名10名選委，因此教區是能參與3種選委產生辦法的團體。

保良東華各跨教育社福

慈善團體保良局和東華三院涉及服務範疇甚廣，在新制度下，該兩個慈善團體在選委會教育、社福等界都獲得投票資格。以保良局為例，其作為辦學團體可指明一個職位者任教育界當然選委，保良局董事局主席則可任社福界當然選委。翻查保良局網頁，其營辦學校有72間，推算在教育界可投72票，保良局同為社福界的「列明團體」，可在社福界投1票。

現任保良局主席林潞既不是教育界，亦非社福界出身，身為南益實業行政總裁的他是福建省政協常委兼召集人，亦是中華總商會及中華廠商聯合會的會董，即他可在該兩個商會所屬的商界（第二）或工業界（第二）界別投票。對於如何運用不同界別的選票，保良局回覆本報稱，正詳細研究政府早前公布的選舉制度修訂，並適時就保良局相關部分作適當安排。東華三院在截稿前未有回覆。

對於有教育團體可獲多張選票，教協馮偉華批評，政府為排除個人票，未有周詳考慮到個別教育團體有多重身分，他認為，投票意向最終只集中在有關團體內某些人的決定，而當中不少是支持政府、建制人士，甚至不是辦教育的人，而屬商界，「（選委會）與業界的代表性愈行愈遠」。他認為，民主派可參與選委會的機會微乎其微。

校長：學校既有投票權 政府應解說

資助小學校長會名譽主席、聖公會聖雅各小學校長張勇邦表示，以往選舉與學校、校長遙不可及，特別是選委會選舉，形容對學校是全新事物，但目前政府公布的資料仍未清晰，學校投票意向如何決定，例如是否由法團校董會、校監決定等，他認為學校既然有投票權利，當局應向學校更多解說。他稱，本港註冊學校包括中小學、幼稚園及特殊學校等，其中幼稚園數目最多，未知當局會否按比例分配選票數目。

此外，工程界和建築、測量、都市規劃及園境界約11個機構和團體可在所屬界別投票外，有關團體主席或會長可任所屬界別的當然選委，例如機管局、建造業議會、房委會、市建局等；醫管局作為公營機構，由於42間公營醫院可在醫學及衛生服務界各投1票，連同醫管局在該界別和中醫界各可投1票，即合共有44票。

明報記者

（選委會解構）