港聞

港聞二

多辦學團體跨界擁票 教區最多 包含教育宗教社福 教協：投票意向恐無關教界

【明報專訊】中央修改選舉制度，負責選特首及產生立法會議員的「選舉委員會」，除特定界別外以往有個人票的界別全轉成團體票，但團體在選委會的所佔票數「不平等」，部分團體除自動成為「當然選委」，團體另可在所屬界別投多票揀選委，情况在教育界最明顯。以全港有240間學校的天主教香港教區為例，除可派人出任教育界當然選委，現可提名10名宗教界選委，另在教育界和社福界選委選舉中分別有240票和1票。部分大學在教育、中醫、醫學及衛生服務界、科技創新界均有票，其中港大共有10票，為八大最多（見圖）。教協會長馮偉華認為，個別教育團體有多重身分，投票意向或只集中某些非教育界，甚至是商界和建制派手上。

選委會改制下議席有1500個，而界別內名額有修改。以往分別佔30席的教育界及高等教育界，合併後的教育界減至30席，但其中16席是當然選委不用選，包括11間大學校長，以及營辦最多政府資助學校的5個辦學團體指明的職位，例如天主教香港教區、聖公會、保良局等；餘下14席經選舉產生，投票者由以往教師一人一票，改為大學、專上學校、註冊學校、職訓局等「指明實體」的團體票。

教區握教界逾一成票 另兩界穩佔11選委

天主教香港教區是香港營辦最多資助學校的辦學團體，翻查教區網頁，連同專上學院、中小學、幼稚園及特殊學校，教區營辦240間學校，推算在教育界佔240票，推算佔整個教育界2200多票中逾一成。同時，由天主教區營運的「香港明愛」，屬社署恆常資助社福機構，因此在社福界選委可投1票。

選委會將有3種產生辦法，包括「當然委員」、「指定團體提名」及「選民選出」，由於天主教香港教區已可在宗教界提名10名選委，因此教區是能參與3種選委產生辦法的團體。

保良東華各跨教育社福

慈善團體保良局和東華三院涉及服務範疇甚廣，在新制度下，該兩個慈善團體在選委會教育、社福等界都獲得投票資格。以保良局為例，其作為辦學團體可指明一個職位者任教育界當然選委，保良局董事局主席則可任社福界當然選委。翻查保良局網頁，其營辦學校有72間，推算在教育界可投72票，保良局同為社福界的「列明團體」，可在社福界投1票。

現任保良局主席林潞既不是教育界，亦非社福界出身，身為南益實業行政總裁的他是福建省政協常委兼召集人，亦是中華總商會及中華廠商聯合會的會董，即他可在該兩個商會所屬的商界（第二）或工業界（第二）界別投票。對於如何運用不同界別的選票，保良局回覆本報稱，正詳細研究政府早前公布的選舉制度修訂，並適時就保良局相關部分作適當安排。東華三院在截稿前未有回覆。

對於有教育團體可獲多張選票，教協馮偉華批評，政府為排除個人票，未有周詳考慮到個別教育團體有多重身分，他認為，投票意向最終只集中在有關團體內某些人的決定，而當中不少是支持政府、建制人士，甚至不是辦教育的人，而屬商界，「（選委會）與業界的代表性愈行愈遠」。他認為，民主派可參與選委會的機會微乎其微。

校長：學校既有投票權 政府應解說

資助小學校長會名譽主席、聖公會聖雅各小學校長張勇邦表示，以往選舉與學校、校長遙不可及，特別是選委會選舉，形容對學校是全新事物，但目前政府公布的資料仍未清晰，學校投票意向如何決定，例如是否由法團校董會、校監決定等，他認為學校既然有投票權利，當局應向學校更多解說。他稱，本港註冊學校包括中小學、幼稚園及特殊學校等，其中幼稚園數目最多，未知當局會否按比例分配選票數目。

此外，工程界和建築、測量、都市規劃及園境界約11個機構和團體可在所屬界別投票外，有關團體主席或會長可任所屬界別的當然選委，例如機管局、建造業議會、房委會、市建局等；醫管局作為公營機構，由於42間公營醫院可在醫學及衛生服務界各投1票，連同醫管局在該界別和中醫界各可投1票，即合共有44票。

明報記者

（選委會解構）

相關字詞﹕資助小學校長會 保良局 天主教香港教區 教育界選委 改革選舉制度 選委會選舉

上 / 下一篇新聞

熔斷明啟動 印巴菲航班禁飛港兩周 登機前21日曾逗留3國逾2小時者 禁來港
熔斷明啟動 印巴菲航班禁飛港兩周 登機前21日曾逗留3國逾2小時者 禁來港
業界料3000外傭不能抵港 倡港府與菲協調 上機前須接種
業界料3000外傭不能抵港 倡港府與菲協調 上機前須接種
變種患者曾訪長洲 食店：遊客大減料生意跌半
變種患者曾訪長洲 食店：遊客大減料生意跌半
印裔男友人染疫 曾到海港城 顧客須檢測
印裔男友人染疫 曾到海港城 顧客須檢測
男子瞞接種紀錄 溝針打3劑 暫無不適報告 私醫未跟指引打針前核對紀錄
男子瞞接種紀錄 溝針打3劑 暫無不適報告 私醫未跟指引打針前核對紀錄
大學國家實驗室可揀選委 港大跨4界別共擁10票
大學國家實驗室可揀選委 港大跨4界別共擁10票
記者留電話索「分區會」資料 15區13無回音
記者留電話索「分區會」資料 15區13無回音
「完善選舉制度」廣告處處
「完善選舉制度」廣告處處
加國關注泛民集會判刑 華使館斥險惡用心
加國關注泛民集會判刑 華使館斥險惡用心
薄扶林樹林擅建平台 地政飭令停霸
薄扶林樹林擅建平台 地政飭令停霸
好爸爸工作猝死 七口之家失依靠
好爸爸工作猝死 七口之家失依靠
醫生料心臟病奪命 倡胸痛做齊動靜心電圖
醫生料心臟病奪命 倡胸痛做齊動靜心電圖
飛鵝山尋回失蹤女子 惜不治
飛鵝山尋回失蹤女子 惜不治
員工打針放寬堂食 職工盟：製造歧視 籲被迫接種舉報
員工打針放寬堂食 職工盟：製造歧視 籲被迫接種舉報
劏房小組倡加租上限15% 七成住戶指無助改善問題
劏房小組倡加租上限15% 七成住戶指無助改善問題
八達通明年內地通用 270市搭車 須換新卡加內地用晶片 稱資料不共享
八達通明年內地通用 270市搭車 須換新卡加內地用晶片 稱資料不共享
稱競爭下市場更大 八達通交易雙位數增長
稱競爭下市場更大 八達通交易雙位數增長
指白票多寡不礙選舉結果 羅健熙：為「面子」禁呼籲
指白票多寡不礙選舉結果 羅健熙：為「面子」禁呼籲
光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒
光觸媒＋納米針抗菌劑 衣服自動消毒
同時引入噴劑 鞋履手袋適用
同時引入噴劑 鞋履手袋適用
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鄧小平前翻譯鬧 Lau冠聰逃犯 羅冠聰斥喉舌：攻擊極幼稚
【Emily】鄧小平前翻譯鬧 Lau冠聰逃犯 羅冠聰斥喉舌：攻擊極幼稚
【Emily】獄中看《蘇軾傳》 阿人囑勿掛念
【Emily】獄中看《蘇軾傳》 阿人囑勿掛念
【Emily】林兆彬banner位掛社區藝術品
【Emily】林兆彬banner位掛社區藝術品
【Emily】話以往忍住 Paul否認刻意扮反對派
【Emily】話以往忍住 Paul否認刻意扮反對派
【Emily】被指港鐵爆粗 區議員收擬檢控通知書
【Emily】被指港鐵爆粗 區議員收擬檢控通知書
【Emily】聶德權大談推動跨部門項目經驗
【Emily】聶德權大談推動跨部門項目經驗