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男子瞞接種紀錄 溝針打3劑 暫無不適報告 私醫未跟指引打針前核對紀錄

【明報專訊】一名32歲男子涉兩度向醫護隱瞞接種紀錄，一個月內接種3劑新冠疫苗。他上月12日先在社區疫苗接種中心打首劑BioNTech，16日後到私家診所改打科興，醫生事後看醫健通系統才揭發事件，惟事後該男子沒遵從醫生建議，本月11日又到社區疫苗接種中心，在沒披露完整接種紀錄下再打另一劑BioNTech。衛生署呼籲市民向醫護提供準確醫療和接種紀錄，聽從醫護對接種的建議，又稱接種混合疫苗涉及一定風險。

私醫事後查醫健通揭曾打復必泰

男子未理勸喻 再打第三針

衛生署昨公布，3月28日接獲私家醫生鄭迪文報告，稱當日在港鐵東涌站盈健醫務中心為32歲男子打一劑科興疫苗後，才在醫健通系統發現他3月12日已在觀塘曉光街體育館打一劑BioNTech，惟他在診所接種前沒透露。

根據鄭迪文報告，他在覆診時已建議該男子不應再打另一劑疫苗。衛生署跟進該男子電子接種紀錄時，發現他沒遵從醫生建議，4月11日在灣仔伊利沙伯體育館再打另一劑BioNTech，打針前沒向中心人員透露完整接種紀錄。署方特別為他安排醫療跟進，截至目前沒收到不適報告。

署方曾到涉事診所巡查，沒發現其他違規，由於涉事醫生沒跟隨指引為男子打針前檢查醫健通接種紀錄，署方已發信建議該醫生及發電郵提醒參與計劃的醫護，為市民打針前先檢查接種紀錄。署方已加強疫苗接種紀錄電腦系統就相關要求的管理措施。

衛生署表示，接種混合疫苗做法存在不確定性，涉及一定風險，仍在試驗階段，須在醫護監督下進行。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，市民打兩劑BioNTech抗體已很穩定，沒必要再打其他，「如個個都係咁，會浪費很多針」。至於打3針有否風險，許說未必有風險，仍有待科學研究了解「溝針」效果。

有醫生為非港居民打針 9人可打第二劑

衛生署另跟進私家醫生許建名及林龍如為非香港居民打首劑科興一事，牽涉9人。署方稱基於接種者健康考慮，會續跟進及通知醫生為他們打第二劑，已提醒涉事醫生及所有接種計劃的醫護須跟隨指引為合資格者接種。

另外，昨有33,800人接種疫苗，包括3600人打首劑科興，10,400人打第二劑；18,900人打首劑BioNTech，900人打第二劑。累計719,900人已打首針，371,200人已打兩針。前日有14人打針後送院，分別12人打BioNTech、2人打科興。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕BioNTech疫苗 科興 疫情 新冠疫苗

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