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印裔男友人染疫 曾到海港城 顧客須檢測

【明報專訊】本港新型冠狀病毒疫情危機未除，在社區逗留8天、驗出N501Y變種病毒株的29歲印度裔男子衍生另一宗關連個案，涉一名同住佐敦伯嘉士大廈的女友人，她沒病徵，同樣驗出N501Y，衛生署昨未提供患者病毒量及抗體資料兩人曾到3處所，包括海港城。衛生署日前到印度裔男子曾入住的華美達華麗酒店等地點，調查有否交叉感染風險，食衛局稱未發現異常，當局近日亦派員加強監察。

30確診29宗輸入

本港昨增30宗確診，包括29宗輸入，以及居於佐敦伯嘉士大廈的31歲女子，被列本地個案相關；另約10宗初步確診。該名女子為印度裔29歲男子友人，男子完成21天檢疫後在她的寓所暫住；她沒病徵，同樣驗出N501Y變種病毒株。

上述兩宗N501Y個案均持香港身分證，昨情况穩定。衛生署昨晚公布，女子3月29日至4月18日曾到中環中央廣場；印裔男子4月11日曾到柯士甸道地庫惠康及海港城商場。上述日子曾到以上3個地方者須接受檢測。

印裔男子逗留社區8日，游走佐敦、尖沙嘴及長洲，衛生署昨新增其行蹤，他4月16日曾到伯嘉士大廈地下的「景霖正宗四川麻辣米綫」。

昨新增29宗輸入個案中，22人從印度抵港，均在4月4日乘搭塔新航空UK6395抵港，航班早前觸發熔斷機制被禁飛；另5名外傭確診，當中由菲律賓來港的外傭驗出N501Y。昨有17宗輸入個案於華美達集團酒店檢疫，由印度、印尼和加拿大抵港。

華美達：印男未離房

稱酒店「已證」無感染風險

衛生署日前到華美達旗下酒店調查通風、渠管等，被問各檢疫酒店調查結果，以及有否發現播毒漏洞，食衛局稱未發現異常，指定酒店專組這兩天加強監察。被問酒店會否停收檢疫者，當局稱會留意調查結果，需要時作決定和安排。

華美達集團發言人回應，旗下3間華美達酒店百分百跟隨檢疫指引，檢疫顧客不得離開房間，並有閉路電視監察。政府翻查閉路電視，印裔男子沒有離開，其間沒接觸任何人。集團稱，政府部門檢查過通風、渠道設施，「已證實」沒交叉感染風險。

前日初步確診的保良局蔡繼有幼稚園暨幼兒園教師，其樣本於衛生署覆檢時結果不確定，須進一步檢驗，她早前已被送往醫院。

醫管局將於本周三（21日）恢復8間療養醫院探訪。被問會否因疫情反撲，以及社區首現變種病毒而暫緩，局方發言人以早前公布的安排回應。

（疫情第四波）

相關字詞﹕變種病毒株 伯嘉士大廈 新型冠狀病毒

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