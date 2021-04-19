變種患者曾訪長洲 食店：遊客大減料生意跌半

患者曾光顧恒樂菜館 休息3天

感染變種病毒的患者本月14日曾到島上「恒樂餐廳菜館」用膳。該餐廳昨沒營業，貼出告示稱昨起休息3天。毗鄰恒樂的「新潮發海鮮菜館」昨日下午4時許，入座率約七、八成。新潮發職員李女士說，以往假日「開到好多張枱」，昨日是一年來最清靜一日，估計遊客至少下跌六成。小食店負責人鄺先生說，昨明顯少了遊客到訪，他估計生意額減少一半。

當局要求本月14日到過中環5號碼頭及長洲渡輪碼頭，及乘搭新渡輪來往長洲及中環的人要強制檢測。長洲體育館設流動採樣站，讓所有市民做檢測。由昨早至下午，持續有過百人輪候做檢測。

流動採樣站過百輪候

居民籲保島民健康 公眾勿湧長洲

長洲居民鄭同學昨等約一小時做檢測，他說島上多長者，希望公眾為保障他們健康，勿湧入長洲。蔡小姐屬須強檢者，她說以往遊客多，「有這個（患者到訪長洲）消息都好，叫人不要來」。

（疫情第四波）