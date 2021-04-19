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業界料3000外傭不能抵港 倡港府與菲協調 上機前須接種

【明報專訊】政府昨晚公布明日凌晨起啟動印度、巴基斯坦及菲律賓等地航班「熔斷機制」，勞工及褔利局長羅致光昨早已提醒，外傭、僱主和職業介紹所或要預早籌謀及應對。香港家庭傭工僱主協會預料對本已短缺的外傭供應更緊張；另有僱傭公司估計，一旦停飛兩星期，會有近3000名外傭未能來港，建議政府強制外傭來港前須接種疫苗，以免外傭來港數目進一步減少。

食衛局長陳肇始昨早在商台《政好星期天》被問會否禁飛部分地方航班時仍表示，衛生防護中心會檢視哪些地方有很多變種病毒株、疫情是否嚴峻、當地檢測準確度等，適時加強措施；衛生署昨晚近11時公布實施地區性航班「熔斷機制」。

羅致光昨早發表網誌稱，菲律賓及印尼都是外傭主要來源地，特別是菲律賓近日疫情嚴峻，平均每日有約萬名新確診者，在新熔斷機制中被禁飛的機率十分高，一旦觸發就要禁飛14日，每次禁飛可能有逾千計的外傭及僱主受影響。

羅致光籲外傭回鄉離港前接種疫苗

除新聘外傭可能延遲抵港，回鄉度假外傭亦可能被迫滯留。羅致光表示，防疫大前提下採取熔斷機制是必須，勞褔局只能提醒外傭、僱主和職業介紹所預早籌謀及應對。羅又表示，2020年初完成合約及續約的外傭，大多數已有超過2年、甚至3年沒回鄉探親，渴望與家人重聚；但僱主會擔心外傭往來香港會遇上阻礙，他呼籲僱傭雙方互諒互讓，商討合適安排，如外傭需回鄉，僱主應鼓勵外傭離港前先接種疫苗，既可保障僱主一家，亦可回鄉時保障家人及朋友。

工會：外傭去年跌破37萬 盼盡快恢復

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒對新熔斷機制表示理解，不過她說在疫情下，本港外傭已由2019年中高峰期的40萬名回落，至去年已跌破37萬人，而本地外傭市場一直出現供不應求，擔心禁飛令情况加劇，希望一旦禁飛過後盡快恢復航班。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心董事總經理張結民表示，現時每日約有150至200名外傭來港，若停飛兩星期，有累計近3000人會受影響，其間如簽證到期又要重新申請，即使復飛未必可即時來港。張稱，現時僱主會傾向聘用在香港轉工的外傭，但已出現求過於供現象；另禁飛亦令部分在港約滿的外傭滯留香港，有可能發生去年外傭宿舍迫爆情况，不利抗疫。他建議政府與菲律賓或印尼等地政府協調，要求外傭上機前須完成疫苗接種，對各方均有好處。

（疫情第四波）

相關字詞﹕禁飛 熔斷機制

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