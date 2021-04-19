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熔斷明啟動 印巴菲航班禁飛港兩周 登機前21日曾逗留3國逾2小時者 禁來港

【明報專訊】多國新冠疫情嚴峻及變種病毒肆虐，政府昨深夜宣布首次啟動收緊後的航班熔斷機制，4月20日凌晨起禁止由印度、巴基斯坦及菲律賓航班來港，並限制登機前21日曾逗留相關地區逾2小時者來港，為期14日。澳門今起要求入境前28日曾到訪印度、巴基斯坦或菲律賓的人，入境後檢疫28日。

政府4月14日起收緊熔斷機制，7日內若最少5人從同一地區抵港時確診、並帶N501Y變種病毒株，將禁飛該地所有航班，為期14日。政府發言人昨晚表示，香港首在社區發現N501Y確診，為審慎起見，政府追溯過去14天不同地區抵港後確診驗出N501Y的輸入個案，印度、巴基斯坦及菲律賓過去14天累計7天相關個案數目觸及指標，4月20日起禁飛14日。3地區會列為《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》極高風險A組指明地區，禁止登機前21日曾逗留相關地區逾2小時者登機來港，為期14日。

極高風險區來港

檢疫後須自我監察7天再檢測

首度有海外抵港者完成21日酒店檢疫後，在社區確診並驗出N501Y。政府將向極高風險地區抵港者發出強檢公告，他們完成21日酒店檢疫及在第12日、第19日檢測後，須自我監察7天，第26日再接受核酸檢測。

衛生署另引用規例禁止國泰客機由菲律賓馬尼拉來港，及禁止TATA SIA Airlines （Vistara）客機由印度孟買來港，期限為4月19日至5月2日。國泰4月14日及17日有兩航班由馬尼拉抵港，各有兩乘客確診；Vistara4月18日孟買抵港航班有3乘客確診。

曾訪3國者 入澳門檢疫延長至28日

澳門昨午宣布，今起入境前28日曾到過印度、巴基斯坦、菲律賓者，入境後須指定地點檢疫28日，之後毋須接受7日自我健康管理。

新西蘭月初宣布，4月11日至28日禁止印度旅客入境，包括新西蘭公民。中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，印度確診數字很高，應暫禁航班來港。至於應否禁飛印尼與菲律賓航班，他稱當地多外傭來港，需平衡對本港家庭影響，建議可將兩地抵港者酒店檢疫期延至28日，或強制21日酒店檢疫及7日家居檢疫，惟外傭在該7日不得外出及須密集檢測。

問延長抵港者檢疫 陳肇始：需諮詢專家

本報根據衛生署公布的資料統計，今年1月起至昨日，本港錄得125宗菲律賓輸入個案，至少81宗、即65%驗出N501Y；89宗印度抵港個案中至少12宗、約13%對N501Y呈陽性。食衛局長陳肇始昨被問海外抵港者檢疫期須否延至28日，她稱需與專家商討並作出平衡，檢疫期由原本14日增至21日，約4%海外抵港者在檢疫第19日檢測確診。

明報記者

（疫情第四波）

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

相關字詞﹕新型冠狀病毒 變種病毒 酒店檢疫

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