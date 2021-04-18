被炒地勤開超市 招舊同事助人自助 聘買手蒐各地貨品 盼助航空同路人

明報記者 黃心悅

Dan大學畢業後做過公關，然後在外地及香港的航空公司工作。他喜歡看飛機，因此與同樣任地勤的Eric結識，二人以往下班後會結伴到飛機維修站看風景，拍攝飛機升降。

友放無薪假 「不如夾份開間舖」

Dan鍾情到東南亞，常利用公司免費機票的優惠四處去，早於2017、18年間，他留意到東南亞日用品在港的市場，早已開了網店，旅行期間蒐羅不同日用品。他憶述，當時最好賣的是來自印尼、液體呈藍色的百事可樂，夏天時泰國蛇牌爽身粉及沐浴露也很受歡迎。後來他更租倉庫，貨品選擇愈來愈多，規模愈做愈大。

好景不常，疫情來襲，Dan被解僱，Eric亦被要求一個月放兩周無薪假，變相人工減半。雖然Eric仍然熱愛航空業，但也開始思考前路，「舊年10月幾個舊同事聚埋一齊傾偈，嗰陣話，全港最得閒嘅人都喺晒度啦，不如夾份開一間舖喇」。

叫外賣遇舊同事送餐 「一個眼神已知」

Dan說他們開店目的有二，一來希望大家「有啲嘢做」。二人籌備這盤生意時，某一晚叫外賣，門鈴一響，迎面而來的竟是另一個舊同事，「大家一個眼神就已經知咩事」。眼見不少來自各國的前同事都失業，而疫下他不能到處去蒐購產品，便靠Eric幫忙邀請不同地方的前同事任買手，取代自己過往經營網店的「選貨」及直接接洽廠商的角色，也減營運成本。他舉例，一個來自馬來西亞的前同事擔任當地買手，能分佣約萬多元一個月。而店舖的facebook小編，就是被裁的港龍前員工。

買手直接入貨 較大超市便宜

另外，Dan希望賣一些香港較難找的優質貨品，例如超市最近新入了一批來自台灣的盒裝奶茶及冬瓜茶，他留意到這些產品對於大型超市來說毛利低，或被抬價，他們靠台灣買手直接入貨，能以較低價出售，「今年大家都去唔到旅行，有呢啲嘢等大家開心一下都係好事」。

兒時落樓買豉油 成店名靈感

他們的店落戶北角馬寶道，上月中開業，名為「樓下生活超市」。店名由來是什麼？Dan笑說想過很多個十分老套的名字，後來想起小時候母親叫他「落樓下買支豉油」，「永遠都唔記得樓下間超市叫乜名，永遠都話落樓下買乜乜乜，咁不如直接叫樓下啦！」Dan說他與Eric「幾乎做義工」，生意暫未回本，「其實我哋可以分佣少啲，cut個小編，但我哋唔想咁，我哋希望可以呢個時間幫到其他同事」。