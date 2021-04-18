路邊渠蓋幾歷蛻變 斜紋「疏冷」常裝錯損排水力

研究員：井蓋圓清方濁不變

長春社文化古蹟資源中心兼任研究員劉國偉稱，井蓋發展至今，唯一不變是「圓清方濁」的辨認方法，即圓圈花紋代表清水井蓋，正方形圖案則是污水井蓋，這亦絕不能改變，「可以想像一下，調轉了係好大鑊」。

劉說，本港最早出現的「疏冷」為直紋，整塊鑲在地面，清理渠下雜物較麻煩；後來發展到可以揭開的「疏冷」。現時街道最常見的「疏冷」均是雙三角形，即第3代設計，由於大部分沒方向標記，故街上不難發現以相反方向安裝。他解釋，若道路由左至右向下傾斜，雨水由高位向下流，應將「疏冷」斜紋指向路邊，把雨水引導向路旁；若「疏冷」以相反方向安裝，雨水就會被引導回路面，產生反效果。

本報向路政署查詢，安裝方向錯誤的「疏冷」對排洪有何影響，署方表示會定期派員巡查，適時安排維修及保養，以保持道路設施在良好狀况。

劉國偉說，近代的第4代「疏冷」變成方格設計，可防止單車及輪椅輪胎卡在坑中，據業界稱，該款渠蓋約15年前開始使用。至2015年，路政署更換最新款路邊「梳冷」，物料由生鐵改為熱浸鋅不鏽鋼，增大了排水方格，更有助排水，同樣亦可防止細小物件掉落坑中，不過設計惹起爭議，銀色的外表被指與周圍環境不協調，但路政署指新設計有助排水，亦不限安裝方向。

井蓋展見證鑄鐵工業史

由南豐集團主辦、長春社文化古蹟資源中心作為歷史研究及策劃的「井蓋展」正於上環Nan Fung Place舉行，直至4月30日，現場除展出各款井蓋，亦展示井蓋見證香港生鐵鑄造工業的百年發展。

明報記者

（城市保育）