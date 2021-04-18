石墩陣拉纜救 石牆古樹免斬 割車路作行人路 團體專家讚路署聽民意

明報記者 丘萃瑩

涉事石牆古樹位被列於《古樹名木冊》，編號HYD CW/1，位於般咸道麗怡大廈對開，樹藝師及樹木專家估計樹齡至少80至100年。據路政署回覆本報查詢及區議會文件，該樹2019年2月證實感染褐根病，去年根部腐爛惡化，同年底評估倒塌風險高。

患樹癌 有倒塌風險

路政署今年1月提出在醫院道建支架撐住古樹，但柱腳將永久佔用部分行人路和車路。中西區區議員張啟昕批評，路政署當時的態度令人覺得打算斬樹，支架方案阻礙區內主要車路，並不可行，相信其他部門亦會反對，質疑署方想民眾知難而退。其後署方尋求樹木專家意見，有「樹博士」之稱的教大社會科學系（地理及環境科學）研究講座教授詹志勇是其中一員，成為保樹轉捩點。他說原建議在般咸道行人路加建25厘米高、數十米長的厚石屎板塊，再拉纜繫穩古樹。路政署參考其意見，但考慮該樹龐大，大風大雨後亦會增加負重，改用大型石屎墩承受負重，並在3月底完工。據張啟昕了解，路政署在行人路放置了10個、每個重1噸的石屎墩，為繫穩古樹借力。

行人路放10個1噸石墩

詹志勇稱，以往政府斬樹不聽民間及專家意見，令人憤怒，樂見路政署今次接受意見，並有所行動，「感到安心一啲」。他說石牆樹是香港獨特景觀，海外專家亦十分欣賞，希望政府日後繼續做好保育。

關注保育的美麗香港聯盟理事、國際樹木學會註冊樹藝師楊子傑稱從事樹木保育10年來，首見政府部門聆聽他們意見，今次是「抵讚」，但仍會繼續跟進。他說現時繫穩古樹是「買時間」讓古樹康復，石牆樹具社會價值，見證百年前的建坡技術，該樹亦陪伴街坊多年，若有康復機會，應要保留。

張啟昕認同今次是罕有向政府爭取保育石牆樹的成功例子，「非常好的第一步」，暫無居民投訴影響生活。

（城市保育）