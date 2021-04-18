民主派判囚 美英歐譴責 律政司：批評欠事實基礎

美：旨在滅所有異見聲 歐盟：損中歐信任

美國國務卿布​林肯在聲明中批評香港當局檢控民主派人士是出於政治動機，又指摘「判刑是北京和香港當局破壞《基本法》和《中英聯合聲明》所保障的權利和基本自由的又一例證，目的是消除所有形式的異見聲音」。他表示，當港人對北京攻擊他們的自由和自治作出回應時，美國會繼續與港人站在一起，並要求釋放所有因行使基本自由而被扣押或監禁的人。

英國外相藍韜文譴責港府針對民主派人士作出起訴是「不能接受」。他形容和平示威是香港生活方式的基礎，受中英聯合聲明及基本法保障，應予以維持。

歐盟外交與安全政策高級代表博雷利則透過發言人在聲明中警告，香港民主派人士因非暴力示威被判囚，進一步顯示香港基本自由受侵蝕，「這發展令人質疑中國履行國際承諾的意願，並破壞中歐之間的信任和關係」。

人民日報評論：懲亂港者是除害

對於外國批評，香港律政司昨發聲明回應，稱「絕不同意一些政客提出欠缺事實基礎的批評」，強調港府一直尊重及重視基本法保障的權利和自由（包括集會、遊行和示威自由），「但這些權利和自由並非絕對……令人遺憾的是，法庭獨立地履行司法權判刑卻引來一些基於政治理由而作出的無理批評」，又重申外國政府不應企圖干預香港特區的事務。內地《人民日報》發表評論文章，指懲處反中亂港分子為社會除害，體現了公道人心。

（綜合報道）