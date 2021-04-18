連續三日不點名批《蘋果》 鄧炳強：無例管假新聞 有例管煽動

【明報專訊】警務處長鄧炳強一連三日不點名批評《蘋果日報》，昨日繼續斥責該報前日在頭版刊登學生參觀警察學院時持玩具槍的相片，批評報道煽動仇恨。他承認目前未有規管「假新聞」的法例，亦未有相關定義，但本港有其他法例規管任何人所作的煽動、煽惑或違反國安法行為，如有這類行為，警方會蒐證。他又稱，《蘋果》用帶有貶低國家的詞語形容新冠肺炎，是刻意誤導人疫情責任在於國家。
記協：要講出邊度「假」，「真」又係點樣
曾批打壓 《蘋果》總編：沒補充
香港記者協會主席楊健興說，現時沒有「假新聞」法，警務處長卻稱有媒體報道「假新聞」，是不合邏輯。他以今次《蘋果》刊登學童照片為例，「你要講出邊度『假』，『真』又係點樣」，稱不同媒體有不同處理照片的方法，「如果咁都要動用國安法，係好恐怖，令傳媒處於國安法陰影之下」。
《蘋果日報》總編輯羅偉光昨接受本報查詢稱，有留意鄧炳強昨早的說法，但他上周四（15日）已回應，沒有補充。被問會否擔心《蘋果》將被取締、被控國安法等罪名，他續稱無補充。據報道，他上周四回應稱，一名執法部門首長發表針對傳媒的言論，是典型推卸責任的說法，認為對方指傳媒挑起所謂仇恨、分化，令人質疑是否要畫更多紅線，日後更嚴厲打壓傳媒。
鄧炳強昨早出席警察學院結業會操後見傳媒，再度不點名批評《蘋果》前日頭版刊登的相片，相中有學生在模擬港鐵車廂內，以仿製槍指向另一學生，被描繪成與「黑暴」有關，令該校被起底騷擾。
認假新聞無定義 任何人煽惑或違國安法會管
鄧被問到涉事相片由路透社所拍，報道引述的留言出自網民，亦不止一間傳媒刊登相片，為何頭版刊登的媒體是抹黑警隊。他回應稱相片本身是其中一個考慮因素，「你點樣報道，用一個煽動性、分化，或誤導性，企圖希望一啲支持警察嘅人會驚嘅話，我諗呢啲就係不能接受」。
鄧前日在立法會已表明警方會調查嘗試以「假新聞」危害香港安全的人。他昨承認本港暫未有規管「假新聞」的法例，亦未有定義，但稱雖未有確實罪行，但本港有其他法例規管任何人所作的煽動、煽惑或違反國安法行為，強調不單止規管傳媒，而是任何人。被問警方是否已有名單、涉及多少人和哪些界別，他無正面回應。
批《蘋果》新冠肺炎用詞貶低國家蠱惑人心
《蘋果》報道一直以「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎。鄧炳強昨稱平機會日前譴責《蘋果》以貶義詞語形容新冠肺炎，「點解要用一個帶有貶低我哋國家（的詞語），誤導人以為呢個疫情嘅責任係由國家要付出呢？……呢個正正希望喺人心上面，不停做嘅工程，令人誤以為任何唔好嘅嘢都係國家嘅」。他批評是「蠱惑人心」的工程。
《港區國安法》有條文規管煽動分裂國家、顛覆國家政權和實施恐怖活動。此外，《刑事罪行條例》第10條亦定明煽動罪行，包括發表煽動文字，以及刊印、發布、出售煽動刊物，首次定罪可被判罰款5000元及監禁兩年。
大狀料用國安法處理 「似內地尋釁滋事」
政府近日屢批評「假新聞」，有不願具名的大律師說，相信警方有可能以國安法處理，「𠵱家乜都同國安法有關，好似內地尋釁滋事咁」。至於刑事罪行條例的煽動罪，該大狀批評已是殖民時期的古老法例，近年已很少再用。翻查資料，警方去年以「發表煽動文字」拘捕人民力量副主席譚得志（快必），有人批評條例過時，不符人權保障。