連續三日不點名批《蘋果》 鄧炳強：無例管假新聞 有例管煽動

記協：要講出邊度「假」，「真」又係點樣

曾批打壓 《蘋果》總編：沒補充

香港記者協會主席楊健興說，現時沒有「假新聞」法，警務處長卻稱有媒體報道「假新聞」，是不合邏輯。他以今次《蘋果》刊登學童照片為例，「你要講出邊度『假』，『真』又係點樣」，稱不同媒體有不同處理照片的方法，「如果咁都要動用國安法，係好恐怖，令傳媒處於國安法陰影之下」。

《蘋果日報》總編輯羅偉光昨接受本報查詢稱，有留意鄧炳強昨早的說法，但他上周四（15日）已回應，沒有補充。被問會否擔心《蘋果》將被取締、被控國安法等罪名，他續稱無補充。據報道，他上周四回應稱，一名執法部門首長發表針對傳媒的言論，是典型推卸責任的說法，認為對方指傳媒挑起所謂仇恨、分化，令人質疑是否要畫更多紅線，日後更嚴厲打壓傳媒。

鄧炳強昨早出席警察學院結業會操後見傳媒，再度不點名批評《蘋果》前日頭版刊登的相片，相中有學生在模擬港鐵車廂內，以仿製槍指向另一學生，被描繪成與「黑暴」有關，令該校被起底騷擾。

認假新聞無定義 任何人煽惑或違國安法會管

鄧被問到涉事相片由路透社所拍，報道引述的留言出自網民，亦不止一間傳媒刊登相片，為何頭版刊登的媒體是抹黑警隊。他回應稱相片本身是其中一個考慮因素，「你點樣報道，用一個煽動性、分化，或誤導性，企圖希望一啲支持警察嘅人會驚嘅話，我諗呢啲就係不能接受」。

鄧前日在立法會已表明警方會調查嘗試以「假新聞」危害香港安全的人。他昨承認本港暫未有規管「假新聞」的法例，亦未有定義，但稱雖未有確實罪行，但本港有其他法例規管任何人所作的煽動、煽惑或違反國安法行為，強調不單止規管傳媒，而是任何人。被問警方是否已有名單、涉及多少人和哪些界別，他無正面回應。

批《蘋果》新冠肺炎用詞貶低國家蠱惑人心

《蘋果》報道一直以「武漢肺炎」稱呼新冠肺炎。鄧炳強昨稱平機會日前譴責《蘋果》以貶義詞語形容新冠肺炎，「點解要用一個帶有貶低我哋國家（的詞語），誤導人以為呢個疫情嘅責任係由國家要付出呢？……呢個正正希望喺人心上面，不停做嘅工程，令人誤以為任何唔好嘅嘢都係國家嘅」。他批評是「蠱惑人心」的工程。

《港區國安法》有條文規管煽動分裂國家、顛覆國家政權和實施恐怖活動。此外，《刑事罪行條例》第10條亦定明煽動罪行，包括發表煽動文字，以及刊印、發布、出售煽動刊物，首次定罪可被判罰款5000元及監禁兩年。

大狀料用國安法處理 「似內地尋釁滋事」

政府近日屢批評「假新聞」，有不願具名的大律師說，相信警方有可能以國安法處理，「𠵱家乜都同國安法有關，好似內地尋釁滋事咁」。至於刑事罪行條例的煽動罪，該大狀批評已是殖民時期的古老法例，近年已很少再用。翻查資料，警方去年以「發表煽動文字」拘捕人民力量副主席譚得志（快必），有人批評條例過時，不符人權保障。