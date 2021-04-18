查冊擬收緊至只看到3個數字 倘董事「撞名」 政府或提供多一個ID數字

許正宇本月9日在立法會稱，公司註冊處近58萬個董事中，只找到8對姓名及身分證4個字均相同的董事。不過，獨立股評人David Webb上周一在個人網頁指出，單以「Chan Chi Keung（陳志強）」為例查冊，同名及身分證號碼英文字母及其中3個數字相同的，已有8對。

股評人日前測試 同名同數字有8對

許正宇昨形容收緊公司查冊的安排是「與時並進」，重申查閱過目前名冊，只有0.003%機會率會出現名字、身分證號碼英文字母及3個數字均相同的現任董事。他說，若市民真的碰上如此低機率的情况，局方正構思提供更多資料供查閱，包括在不披露完整身分證號碼下，提供多一個數字。

欠薪工人曾藉查冊追款

工盟：如無完整身分碼 無補於事

過往有多宗涉及工人欠薪等案件是透過查冊獲得董事資料後追回欠款，職工盟總幹事蒙兆達稱，當局提供3個抑或4個身分證號碼數字都無補於事，如無法提供完整身分證數字，查冊時亦難以確定是否同一人。