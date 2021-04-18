醫院前文員涉登系統看警藝人等資料

事發博愛醫院 五旬漢被捕

警方網絡安全及科技罪案調查科總督察戴子斌表示，早前收到醫管局轉介的個案，一名醫院文員於去年2至8月，多次在未獲授權情况下，利用工作上的便利進入醫院電腦系統，搜查及檢視病人資料，包括警務人員、藝人、政治人物、醫院高層員工及身分仍待核實者。該文員現已離職。

警：受影響者數目仍在點算

警方調查後，前日在元朗拘捕一名50歲本地男子，檢獲手提電腦及兩部智能電話，他正被扣查，警方不排除更多人被捕。戴子斌補充，受影響者數目仍在點算，初步調查相信被捕人僅檢視病人個人資料，其動機及資料的實際用途待調查。

醫局稱不時會做內部循規審核

醫管局回覆本報查詢時稱，醫管局總辦事處內部審計部，就綜合病人管理系統去年1至8月的使用情况做內部審計時，發現一間醫院一名負責病人登記的文員有不尋常的搜尋紀錄，涉及病人預約紀錄等資料，隨即通知有關醫院聯網跟進。有關醫院聯網十分重視事件，隨即展開調查，由於事件可能涉及違法行為，故轉介警方跟進。該文員已離職，有關醫院會全力配合警方調查。醫管局就保障病人私隱有嚴格規定及指引，並會不時作出內部循規審核，檢視有否違規情况，醫管局昨日亦通報私隱專員公署。

警方稱，利用工作上的便利從公司電腦非法獲取個人資料或發放有關資料，有可能觸犯「有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪」及「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料罪」。一經定罪最高可被判囚5年。有關行為亦有可能違反禁止「針對警員、特務警察、司法人員及其家屬被起底及滋擾行為」的臨時禁制令。