指選民人數壓縮 建制稱資深業界被排除

曾國衞稱已是最好 馬逢國：難面對業界

馬逢國指出，例如有40多年歷史的中華文化促進中心、20多個香港地區體育總會等，都不是立法會體演文出界的團體選民；而選委會界別的議席由60減至30席，但體演文出4界別的席位分佈不均衡。曾國衞回答時重申上述三大原則，馬批評「答案基本上是（說）毋須解釋，我好難面對業界」。

新民黨葉劉淑儀稱，選委會不少界別的選民資格收得好窄，選民人數大跌，排除了很多資深業界成員，例如旅遊界，希望當局承諾將來檢討。

柯創盛問130萬潮籍人由誰代表

民建聯柯創盛說，選委會新增的「同鄉社團」組別的表列團體無潮屬社團總會，指該會也有聲音，問130萬在港的潮籍人士的代表性如何處理，他們也愛國愛港。自由黨張宇人問到表列團體之後能否再作加減。曾國衞回應議員稱，形成合資格團體名單是經深思熟慮，但日後會視乎情况，聆聽業界，在法例上修改。

（新選舉制）