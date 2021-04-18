疫下選舉預案 曾國衞：研關口設投票站

曾：難就疫情有硬指標押後立選

有關修改選舉制度的立法會法案委員會昨日開會，民建聯張國鈞說，包括明年特首選舉在內的3場選舉，可能無法排除疫情影響，選委會新增的「內地港人團體代表」、立法會選舉的選民可能屆時身處內地，問政府會否在近邊境有安排措施。委員會主席廖長江問一旦年底再爆另一波疫情，政府有否硬指標再押後立選。

曾國衞稱要按當時實際情况考慮，但當局有做定預案和緊急情况措施，包括在關口設票站，讓身處內地因無法通關不能回港的選民在關口投票。

立法會地方直選，新界由新界東和西兩區，改成「新界西北」、「新界西南」、「新界北」、「新界東北」和「新界東南」5區，張國鈞稱一般市民理解和記自己屬哪區可能會較「論盡」，問可否簡化做新界東、南、西、北和中區。曾國衞表示理解，「名稱上會睇睇情况」。

立法會選舉制度修改後，「超級區議會」議席取消，逾400萬選民由「一人兩票」變回一票，政制局常任秘書長鄧忍光在會上說，在立法會選舉最極端有一人4票。鄧舉例，如某人是選委在立法會選委界別有一票，屬法律界在功能組別有一票，地區直選有一票，若是某功能團體的代理人，可獲授權代團體投票，但強調該票不代表個人。

政府禁煽惑投白票 鍾國斌：好心做壞事

政府修例禁止在選舉時藉公開活動煽惑他人不投票或投白票，自由黨黨魁鍾國斌在港台《星期六問責》形容政府「好心做壞事」，相信會有反效果；民主黨主席羅健熙在同一節目斥相關修例「十分無謂」，因白票數目不影響個別候選人是否妥為當選。

（新選舉制）