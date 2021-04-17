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港聞
2021年4月17日星期六
港聞二
疑鋰電起火 寶達邨六口家4人葬火海 戶主欲救人不果危殆 死者包括2歲女童
細雨逃亡商場拒開 街坊斥領展不近人情
「我要搵番我老婆！」 街坊拉住潑水助冷靜
指鋰電池短路或因過量充電 專家籲勿「充過夜」
鄧炳強：假新聞事關國安 警會調查及檢控 《大公》評論促依法取締《蘋果》
BNO簽證平均每周3000申請 超英預期 首10周逾3.5萬港人申
中央港澳小組：支持港府就教育傳媒撥亂反正
男子遭查票反抗 港鐵職員跪頸制服
16電騙案涉1.3億元 拘11人
交收平價燕窩券 女子被搶90萬現金
變種病毒首入社區 佐敦深宵封廈 涉一初確 多劏房 政府稱區域感染風險較高
政府研食肆酒吧裝App掃顧客針卡
職工盟接20宗求助 將列逼打針食肆名單
伊館中心護士誤刺自己 受污染疫苗針筒重用接種
接種第50日 累計注射逾百萬劑
李嘉誠接種復必泰：你打咗未？
涉指揮李宇軒團隊兼助潛逃 黎智英加控兩罪
改支票挪公款逾2500萬 味千前首席財務官囚80月
小童群益會調查：港童自評不再快樂 8％稱長遠目標移民
警偷拍裙底認罪 官：警察罪加一等
強制通報虐兒 議員斥勞福局教局「互傳波」
尊子漫畫
【Emily】教局：積極參與學校送免費遊學 參加基本法問答賽有着數
【Emily】一齊爭建𨋢多年 黨友嘆無法同阿尹分享喜訊
【Emily】獄中無得見親友上網 岑子杰話似返到小學
【Emily】「蛻變計劃」學者團隊 至今助49反修例案青年
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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