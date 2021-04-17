強制通報虐兒 議員斥勞福局教局「互傳波」

去年政府實施保護兒童免受虐待的新指引，列出多項兒童受虐可能出現徵象。指引稱，學校評估後若懷疑兒童可能受虐，應盡快向社工或社署通報，情况緊急時可將兒童送院或要求警方介入，惟指引的通報機制非強制學校執行。

羅致光：法改會提建議後跟進

勞福局長羅致光昨在立法會特別財委會回應議員提問時稱，2019年起法律改革委員會研究虐兒問題，據其了解研究接近尾聲，未來一兩個月法改會將就通報、法律責任等問題提出建議。他說，法改會蒐集的主流意見原則上同意強制舉報虐兒個案機制，當局會視乎法改會建議再跟進。

楊潤雄原指由勞福局研究

議員追問下稱願一同商討

田北辰參考外國例子，向教育局建議制訂清單，列出較易識別的兒童受虐徵象，立法強制學校察覺相關徵象時必須舉報。教育局長楊潤雄說，強制舉報虐兒個案或牽涉醫生、社工等提供兒童服務的人，建議需詳細討論。他原本稱相關問題需由負責兒童政策的勞福局研究，民建聯葛珮帆追問後，楊承諾檢視現行制度以加強保護兒童，並願與勞福局商討立法強制舉報虐兒案。

楊潤雄說，學校雖有責任處理虐兒個案，惟教師本身有教學工作，亦要照顧很多學生，倘「要求學校孭起所有責任」，對教師未必公平。他又稱，曾到醫院探望受虐去世女童的兄長，形容事件令人心酸，「不應在一個文明社會有這些事發生」，事後當局已就學校通報連續缺席的學生有新規定，亦加強教師培訓以助識別懷疑虐兒個案。