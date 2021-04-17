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港聞二

警偷拍裙底認罪 官：警察罪加一等

【明報專訊】28歲男警於去年8月休班期間在港鐵太子站內偷拍一名女子裙底，並在警員接報到場前刪除照片，昨在西九龍裁判法院承認各一項遊蕩罪及意圖妨礙司法公正罪。裁判官稱案件嚴重，向被告表明「你是一名警察，罪加一等」。以往亦有相類案件判囚的例子，裁判官索取社會服務令報告，准續保釋至4月30日判刑。

求情稱事主似女友 「處理暴亂」被排斥

承認兩罪的被告吳世平（28歲），透過律師求情時指出，由於女事主貌似被告前女友，故被告一時衝動，情不自禁犯案；另稱被告在2019年社會動盪之時，在「最前線處理暴亂」，令他感到很大壓力，身邊朋友亦排斥他，稱被告當時「有啲異常」。

案情指，去年8月25日約下午6時，女事主X在港鐵太子站A出口乘扶手電梯時，突然感到有東西從後碰到其左小腿，她轉頭一看，見被告將電話放在她裙下，前鏡頭向上並且閃光燈閃了一下。

港鐵站偷影女督察 「斷正」逃走刪相

X在感到驚慌及惡心下，與被告對質，被告隨即道歉及懇求給予機會，X拒絕並報警。被告隨即往出口逃走，被一名男子截住，最後被帶到太子站職員室。警方拘捕被告後，發現其電話內沒有偷拍照片，被告在警誡下承認在職員室其間刪除了6張偷拍X裙底的照片。

據了解，女事主為女高級督察，與被告不相識。

【案件編號：WKCC304/21】

相關字詞﹕西九龍裁判法院 意圖妨礙司法公正 遊蕩罪 偷拍裙底 休班警

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