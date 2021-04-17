警偷拍裙底認罪 官：警察罪加一等

求情稱事主似女友 「處理暴亂」被排斥

承認兩罪的被告吳世平（28歲），透過律師求情時指出，由於女事主貌似被告前女友，故被告一時衝動，情不自禁犯案；另稱被告在2019年社會動盪之時，在「最前線處理暴亂」，令他感到很大壓力，身邊朋友亦排斥他，稱被告當時「有啲異常」。

案情指，去年8月25日約下午6時，女事主X在港鐵太子站A出口乘扶手電梯時，突然感到有東西從後碰到其左小腿，她轉頭一看，見被告將電話放在她裙下，前鏡頭向上並且閃光燈閃了一下。

港鐵站偷影女督察 「斷正」逃走刪相

X在感到驚慌及惡心下，與被告對質，被告隨即道歉及懇求給予機會，X拒絕並報警。被告隨即往出口逃走，被一名男子截住，最後被帶到太子站職員室。警方拘捕被告後，發現其電話內沒有偷拍照片，被告在警誡下承認在職員室其間刪除了6張偷拍X裙底的照片。

據了解，女事主為女高級督察，與被告不相識。

【案件編號：WKCC304/21】