小童群益會調查：港童自評不再快樂 8％稱長遠目標移民

訪6至17歲755人 評分6.94新低

小童群益會今年2月中至3月中從兒童會員中隨機抽選2600名6至17歲的會員，邀請他們自行填寫網上問卷或接受電話訪問，收回755個有效回覆。根據調查量表，7至10分為「快樂」；5至6分為「一半一半」，1至4分為「不快樂」；結果顯示整體快樂程度平均數為6.94分，比2019年的7.07分為低，亦是快樂調查開展以來首次跌破7分，整體兒童快樂程度首次離開快樂區間。

51％不同意政府施政令人滿意

調查顯示，部分兒童對社會現况不滿意，對社會前景缺乏信心。50.9%受訪者很不同意或不太同意政府整體施政令人滿意、46.1%受訪者對於香港政治局勢穩定表示沒有信心或信心不大。有39.7%即300名兒童表示有長遠生活目標，這批兒童當中約兩成選擇「移民到外地」為目標之一。其他目標包括入讀心儀大學或做自己理想工作，各有六成多受訪者選擇。出席研究發布會的中三學生郭思言表示有同學出國讀書或移民，情况普遍。

小童群益會研究及發展經理趙振雄表示，是次調查為首次問及受訪者有關對未來目標，亦暫未直接聽到有個案表示希望移民，但留意到有選擇移民的受訪者對於社會狀况的滿意度多一點不滿意，及對香港未來較無信心。

香港青少年服務處總幹事李婉心表示，根據前線駐校社工所知，不少學校都有學生退學移民，有部分學校學生退學比例「都幾緊要」，對於學生而言未必知道移民的概念，但或因校內氣氛影響，朋輩會開始討論此議題觸發他們對於移民的認知，同時亦會因要與好友分離而傷感。

疫情礙社交39.5％感孤獨

群益會倡學校推朋輩輔導

除此以外，疫情亦令兒童社交受負面影響，39.5%兒童有時或經常覺得孤獨，六成多兒童表示家庭經濟收入因為疫情減少。陳健雄建議學校要推動朋輩輔導，鼓勵兒童情緒困擾時求助。