改支票挪公款逾2500萬 味千前首席財務官囚80月

求情稱主動坦白 全數還款

本案控罪橫跨2012年1月至2018年10月。辯方求情稱，被告劉家豪（46歲）案發時因工作壓力患上躁鬱症，削弱其判斷力。辯方又稱，被告2018年12月主動向公司管理層承認偷款，令本案在較早階段曝光，減省控方調查時間，亦已向經公司賠償約2904萬元，包括挪用資金的利息和公司核數支出。

法官判刑稱，被告求情稱工作壓力沉重，故挪用巨款購買奢侈品，明顯為私利犯案，而精神病從來不是減刑藉口。

官：買奢侈品明顯為私利

法官說，被告向管理層披露來龍去脈，反映有勇氣承擔刑責，不過涉案金額龐大，公司遲早揭發；考慮被告已全數還款，給予55%刑期扣減，判囚80個月。

案情指出，被告在味千中國（控股）有限公司工作時負責為管理層發放薪酬。被告聲稱替員工發放強積金供款，額外填寫多張支票，交予上司即時任執行董事潘嘉聞簽署，上司不虞有詐。至2018年12月，被告向上司承認自己從公司戶口偷去過千萬元，並示範如何用可修改的原子筆竄改支票。公司後來查帳發現，被告利用180張支票將逾2652萬元存入個人帳戶，扣除其中約65萬元的薪金，被告案發時挪用公款逾2586萬元。事件曝光後被告遭解僱和被捕。

【案件編號：HCCC363/20】