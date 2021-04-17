涉指揮李宇軒團隊兼助潛逃 黎智英加控兩罪

新增控罪稱，黎智英去年7月1日至今年2月15日期間，與陳梓華、李宇軒等人一同串謀，請求外國或者境外機構等實施對香港特別行政區或者中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。黎另被控於去年7月某日至8月23日期間，與李、陳及其他人串謀，在李在被警方拘捕後協助他離港。

稱陳梓華為代理人 獲黎22萬

據了解，控方在指控書稱黎和其助手Mark Simon是「Stand With Hong Kong」團隊（又稱「重光團隊」）的幕後指揮，陳梓華則是兩人的代理人，負責指示李宇軒和劉祖廸參與團隊的幕前工作，即呼籲外國制裁中港政府。控方指稱，團隊主打「日本線」，旨在游說日本議員通過關注香港民主狀况的「人權．民主主義法案」。有電郵顯示，有人獲邀與日本眾議員山尾志櫻里進行Zoom視像會議，黎亦牽涉其中。

指黎倡外國放寬政治庇護

據悉，控方稱黎曾開出一張逾14萬元支票存入陳的銀行戶口；黎持有的力高顧問有限公司，亦將約8萬元存入陳的帳戶。此外，控方指控黎涉協助李潛逃至台灣，與黎提議外國放寬政治庇護有關，包括建議美國提供優惠年輕港人的移民措施，以及在Twitter發帖呼籲美國協助12名「政治犯」。

黎另涉與兩名壹傳媒高層違反將軍澳工業邨租約，向科技園隱瞞近1980萬元租金收入的欺詐案，該案押後至5月6日在區域法院答辯。

【案件編號：WKCC4341、4217/20】

（港區國安法）