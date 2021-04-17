接種第50日 累計注射逾百萬劑

67萬人打第一針 復必泰預約升三成

昨有36,500人打疫苗，其中4500人打首劑科興，11,900人打第二劑；BioNTech疫苗則有18,200人打第一劑，1900人打第二劑。累計有671,700已打第一劑疫苗，345,900已打兩劑，累計接種劑數逾101.7萬劑。

政府前日宣布社區疫苗接種中心只運作到9月底，想打BioNTech者必須在8月底前打首針，昨日預約BioNTech疫苗的人數連續第二日上升，截至昨晚8時的24小時，有21,800人預約打針，較之前一日升27%。

前日有5人打完疫苗後要送院，全部是打首劑BioNTech，其中3人已出院，兩人不遵從醫生勸告自行出院。送院者當中，包括一名40歲男子打針後失去知覺及抽搐，另有兩人打針後出疹。

公務員事務局長聶德權昨在港台《千禧年代》表示，按採購協議，政府訂購的750萬劑BioNTech疫苗分6個月運送到港，為了盡快令社會復常，且要避免冬季再爆疫，要盡快接種。首批BioNTech疫苗在2月底抵港，被問及若疫苗分6批供港、抵港後仍可儲存3至4個月，理論上是否年底仍有BioNTech可用，聶稱疫苗接種中心運作至9月底，之後要視乎情况處理，若個別醫院有相關設施，或可為部分人小規模接種。

另外，運輸署昨表示，特區政府收到廣東省政府港澳事務辦公室通知，下周五（23日）起，已打兩劑疫苗滿14日的跨境貨車司機入境內地時，可由每日檢測放寬至3日驗一次。

（疫情第四波）