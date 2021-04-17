港聞

港聞二

職工盟接20宗求助 將列逼打針食肆名單

【明報專訊】政府藉疫苗氣泡要求食肆員工等要接種新型冠狀病毒疫苗，處所才可放寬部分限制。職工盟總幹事蒙兆達表示，近日收到20多宗僱員被僱主要求打針的求助，呼籲僱員若遇不合理要求可向工會求助，工會將製作強迫僱員打針的食肆名單供消費者參考。

蒙兆達昨在港台《千禧年代》表示，近日收到20多宗求助和查詢，有僱主要求僱員不打針就停工或放無薪假，直到政府改政策。蒙表示，若僱員遇到不合理要求，不要自行辭職，否則會損失解僱補償，若僱主因僱員不打針而要求其停職，若員工屬月薪員工，僱主仍要支薪，若4周內停工時間超過正常工作時間一半，僱主或需付遣散費。

平機會：因不打針解僱或間接殘疾歧視

朱敏健在同一個節目說，最近兩日收到10多宗僱主要求僱員打疫苗的查詢，他說，若僱主因僱員不打針而將其解僱，或違反《殘疾歧視條例》。他說，政府防疫政策應讓打針者享額外便利，而非不打針就要承受更差待遇，「唔係將香港分成兩截，打疫苗就上天堂，唔打就落地獄。」平機會回覆本報查詢時補充，若僱主要求所有僱員必須打針否則解僱，而僱員因個人身體狀况不能打針，或僱主因僱員不打針而認為其染疫，僱主或涉及間接殘疾歧視。

此外，譽宴集團要求員工本月底前打針，否則要停工，該集團主席張家豪昨在港台節目承認曾發有關通告，他說，上月已提供1000元獎金給打針員工，政府宣布疫苗氣泡計劃後，管理層與主管開會後才出通告要求員工打針，約有一成員工未決定是否打針。他說，未決定不打針員工是否要停工，考慮安排不打針員工到毋須接觸顧客的崗位，或將不打針員工安排到同一地點工作，該地點按原有防疫措施營業。

（疫情第四波）

相關字詞﹕BioNTech疫苗 科興疫苗 疫苗接種計劃 疫苗氣泡

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