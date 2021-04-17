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港聞二

政府研食肆酒吧裝App掃顧客針卡

【明報專訊】政府周一公布將按「疫苗氣泡」路線圖分階段放寬食肆及酒吧措施，飲食業界和酒吧業界昨午與政府代表會面。有餐飲業界稱政府初步構思為食肆及酒吧推新的手機應用程式，以掃描顧客針卡等，核對顧客接種紀錄；因身體狀况不適合打針的員工可檢測代替。

飲食業界代表、酒吧業界代表昨分別會見食物環境衛生署、食物及衛生局、政府資訊科技總監辦公室代表。香港日本食品及料理業協會創會會長黃傑龍表示，多個業界代表均希望不要在「疫苗氣泡」第一階段就要求食客須用「安心出行」，因現時有半數客人用「安心出行」，半數自行填寫資料，部分業界難放棄一半生意，政府此規定只會迫使不少食肆不能參與往後的防疫工作。

黃傑龍稱，政府在會上透露初步構思一個新手機應用程式，供食肆及酒吧員工掃描顧客針卡、醫健通或「智方便」程式上的二維碼，以核對食客是否已接種，料月底可推出。

引述官員稱clean zone可屏風分隔

對於食肆須設特定範圍（clean zone）專門招待已打針者，稻苗學會主席徐汶緯稱政府人員解釋用意只為方便執法，食肆可以屏風圍起該範圍，並非要求有獨立通風。

至於員工須接種疫苗方面，徐汶緯表示，政府傾向讓飲食業員工填寫申報表，表明因身體狀况而未能接種可以檢測代替，將研究或要每7天或14天一檢，但員工個人意願則不可視為不接種的理由。酒吧業大聯盟召集人梁立仁亦稱，業界昨與政府人員會晤兩個多小時，政府透露會為申請不適合接種疫苗的員工構思替補方案。業界與政府代表下周將再開會。

食環署回覆，食衛局聯同食環署昨與餐飲業界代表會面，聽取意見，進展良好，雙方會繼續保持溝通，為邁向新階段出努力。

另外，香港旅行社解困大聯盟昨會見亞洲旅遊交流中心主任崔素香，盼國家文旅部考慮旅行社以「團進團出」方式，豁免隔離要求，先重啟港澳及內地間旅遊。大聯盟召集人姚柏良提議，團客和工作人員須接種兩針疫苗，行程由專車接送到關口、景點、酒店，及用餐地點預先申報等，全程追蹤並確保風險可控。

（疫情第四波）

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