變種病毒首入社區 佐敦深宵封廈 涉一初確 多劏房 政府稱區域感染風險較高

今約零時，伯嘉士大廈居民落樓登記及上車取樣，然後再前往登記，但不見派發食物等。

昨11宗輸入 3驗出變種

昨日11宗輸入個案中，7宗為抵港外傭，有3宗驗出N501Y變異病毒株，累計至217宗變異株。政府收緊來港客機熔斷機制，新加坡亞洲新聞台報道，新加坡航空和酷航分別由今日和4月30日起，暫停接載在新加坡轉機並前往香港的旅客，直至另行通知。

家族聚會群組5初確變確診

本港昨日增17宗確診，包括11宗輸入和6宗本地相關個案，累計11,635宗確診和一宗疑似個案，另有逾10宗初步確診，截至昨午未有與家族聚會群組或愛暉樓群組相關個案。家族聚會群組5名初步確診的家族成員昨日轉為確診，累計7人確診。新確診涉及群組首名確診女子的父母、阿姨、姨丈和表妹，他們分別在元朗菁雅居第11、19座居住。當中父親為76號專線小巴司機，車牌是「LL3420」；54歲阿姨在旺角新填地街470號海島中心一間公司任職會計，全部數名同事要檢疫，52歲姨丈任職的梨木道億萬工業中心棉麗企業，及14歲表妹就讀洪水橋天主教崇德英文書院要強制檢測。

另外，屯門友愛邨愛暉樓3座亦增1確診至累計9人，涉及一名39歲待業女子，為早前該廈一名確診並死亡的70歲老翁的女兒。

明報記者

（疫情第四波）