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16電騙案涉1.3億元 拘11人

【明報專訊】警方一連兩日打擊電話騙案，拘捕11人，涉及16宗「假冒官員」及「猜猜我是誰」電話騙案，涉款1.3億元，其中一名60歲婦人被騙逾6000萬元，年紀最小的受害人僅15歲。

六旬婦被騙6000萬

警方本周三及周四（14及15日）拘捕5男6女，年齡21至77歲，當中5人有案底，涉及16宗於去年5月至上月發生的16宗電話騙案，包括14宗「假冒官員」及2宗「猜猜我是誰」騙案，單一損失由2萬至6890萬元不等，有騙徒向事主提供Bitcoin ATM編碼要求事主入帳。11女5男事主年齡15至83歲，分別報稱學生、在職人士、退休人士、家庭主婦等，包括一名持雙程證者，警方目前成功截回1200萬元贓款。

其中一名被捕者涉於去年6月4日至上月15日發生的7宗假冒官員騙案，7名事主收到假冒官員電話後，該被捕者以「特務」名義上門收錢或押送事主到銀行開設網上理財戶口；他被捕後稱自己曾於去年4月被電騙所害損失數萬元，但沒有報警。警方搜查其寓所時，檢取其犯案時身穿的衣物、假冒公安拘捕令及詳細的行騙記事冊。

另一名50歲男被捕人沒有案底，報稱找換店東主，涉於去年10月20日一宗假冒官員騙案中，以其找換店轉走60多萬元騙款到內地戶口。該案60餘歲女事主當日在港鐵元朗站乘車時接獲騙徒電話，指她於內地干犯洗黑錢案，對方要求她把所有積蓄轉至另一個戶口，再把該戶口及密碼交予騙徒。女事主受騙後，騙徒於兩周內把6890萬元轉至10多個銀行戶口，包括4個本地戶口。其餘9名被捕人涉嫌於去年5月12日至12月29日提供戶口收受犯罪得益。

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