男子遭查票反抗 港鐵職員跪頸制服

【明報專訊】一名有精神病紀錄男子昨晨持殘疾人個人八達通卡在港鐵杏花邨站出閘時，與查票港鐵職員衝突，港鐵職員一度以跪頸動作將其制服，再交警員拘捕，5名港鐵職員受傷送院。
男子有精神病紀錄 持殘疾八達通
事發昨早約8時，該名男子在杏花邨站出閘時被職員要求查票，他情緒激動及激烈反抗，被職員合力按地制服。有網媒拍攝到當時有職員一度以跪頸動作制服男子，警員接報後持盾到場把男子拘捕。5名港鐵職員受傷，部分人手表、眼鏡等財物被毁。該男乘客涉襲擊致造成實際身體傷害被捕，與5職員同送東區醫院治理。
據了解，被捕男子21歲姓林，有精神病紀錄，當時身上有公立醫院精神科醫療紀錄文件，及一張殘疾人個人八達通卡。根據勞福局及港鐵網頁，精神病屬殘疾一種，持有相關證明文件者可向港鐵申領註有「殘疾人士身分」個人八達通，並享2元乘車優惠。
港鐵回應稱，該男乘客使用特惠車票出閘，顧客服務及收益保護組人員遂上前查票，查票前該男子已激烈反抗，推撞、襲擊查票職員，並試圖推開職員離開，其他職員見狀上前協助制止及通知車務控制中心報警，事件中5名職員分別有瘀、咬、撞及抓傷等。就查票人員涉以跪頸方式制服乘客，港鐵未有正面回應，稱一直致力在可行情况下維持車站秩序，如逃票者拒合作及逃跑，會於安全情况下將之截停。