男子遭查票反抗 港鐵職員跪頸制服

男子有精神病紀錄 持殘疾八達通

事發昨早約8時，該名男子在杏花邨站出閘時被職員要求查票，他情緒激動及激烈反抗，被職員合力按地制服。有網媒拍攝到當時有職員一度以跪頸動作制服男子，警員接報後持盾到場把男子拘捕。5名港鐵職員受傷，部分人手表、眼鏡等財物被毁。該男乘客涉襲擊致造成實際身體傷害被捕，與5職員同送東區醫院治理。

據了解，被捕男子21歲姓林，有精神病紀錄，當時身上有公立醫院精神科醫療紀錄文件，及一張殘疾人個人八達通卡。根據勞福局及港鐵網頁，精神病屬殘疾一種，持有相關證明文件者可向港鐵申領註有「殘疾人士身分」個人八達通，並享2元乘車優惠。

港鐵回應稱，該男乘客使用特惠車票出閘，顧客服務及收益保護組人員遂上前查票，查票前該男子已激烈反抗，推撞、襲擊查票職員，並試圖推開職員離開，其他職員見狀上前協助制止及通知車務控制中心報警，事件中5名職員分別有瘀、咬、撞及抓傷等。就查票人員涉以跪頸方式制服乘客，港鐵未有正面回應，稱一直致力在可行情况下維持車站秩序，如逃票者拒合作及逃跑，會於安全情况下將之截停。