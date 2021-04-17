港聞

港聞二

中央港澳小組：支持港府就教育傳媒撥亂反正

【明報專訊】中央一年內先後定立《港區國安法》及修改香港選舉制度，中央港澳工作領導小組辦公室和港澳辦在黨媒《求是》雜誌撰文，形容修例風波造成香港回歸以來最嚴峻局勢，再度點名稱堅定支持特區政府「依法追究黎智英、戴耀廷、黃之鋒等反中亂港骨幹分子的犯罪行為」，以及在教育、傳媒等領域「推進撥亂反正工作」。全國港澳研究會理事田飛龍亦在傳媒訪問稱，已不可能再延續「井水不犯河水」的管治模式，若有人組織煽動投白票，「會被合理懷疑是對抗新的選舉制度」。

田飛龍：「井水不犯河水」不再

立法會正就修改選舉制度「開快車」審議本地立法，根據法案委員會預告，今日起至下周六（24日）合共將舉行9節會議，在下周一（19日）及下周四（22日）更會在一日內舉行兩節會議。

港澳小組：政治生態仍複雜

中央港澳工作領導小組辦公室在《求是》雜誌撰文，形容前年反修例風波實際上為一場「港版『顏色革命』」，形容反中亂港勢力及背後外部勢力「不僅是要奪取香港管治權，搞亂香港，而且企圖搞亂內地，顛覆中國共產黨的領導和中國特色社會主義制度」。文章稱中央接連推出國安法、修改選舉制度等重大舉措，但港社會政治生態仍十分複雜，特首、立法會產生辦法長期處於不確定狀態，每隔數年成為必須面對的政治議題；有關產生方法為「反中亂港勢力」選舉進入特區政權機關提供可乘之機，2019年區議會選舉中，「反中亂港」勢力將區議會變成宣揚港獨思想、進行顛覆活動的平台。

田：選民仍有中間派溫和泛民可揀

此外，田飛龍接受港台節目《議事論事》視像訪問，形容2019年區議會選舉是「負面選舉」，因經歷半年多撕裂、對抗，製造了短暫而激進的民意。對於政府修例規管鼓吹白票行為，他說選民投白票無問題，但新制度希望選民多理解、參與，又稱選民除了建制派，亦有溫和泛民及中間派可選。

田飛龍早前因「忠誠的廢物」言論舌戰建制派，他在訪問稱，香港回歸20多年，建制派主導的管治格局下，香港管治效能低下，建制政治人才不突出，「缺擔當、鬥爭精神」，亦欠回應香港民生訴求、社會深層次問題。

（港區國安法）

相關字詞﹕中央港澳工作領導小組 反中亂港 港澳辦 區議會選舉 反修例風波

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