鄧炳強：假新聞事關國安 警會調查及檢控 《大公》評論促依法取締《蘋果》

記協：現時無法例管假新聞

縱報道煽情 非違法

對於警方會調查「假新聞」，記協主席楊健興稱現時沒有規管「假新聞」的法例，「究竟違反乜嘢？如果違反刑事條例要講清楚」。他認為即使有報道是煽情，但不是違法。

鄧炳強繼前日「全民國家安全教育日」不點名批評《蘋果日報》的報道分化人心、挑起社會仇恨，他昨日在立法會財委會特別會議上又稱，「假新聞和國家安全直接有關」，重申許多外部勢力利用在港代理人，利用假新聞煽動仇恨、分化社會等，「我昨日（前日）講完後，看到今日（昨日）報紙都一一應驗了……對於這些嘗試用假新聞，危害香港的安全的人，我們一定會全面調查，一有證據便會作出拘捕和檢控」。

警隊招募未如理想 鄧：被抹黑

批報道將學生參觀照扣連黑暴

鄧在回應警隊招募未如理想時稱警隊被抹黑，有人攻擊親近警隊的人。他舉例，「我留意到一張報紙的頭條，就是將昨日（前日）學生參觀警隊開放日，在一個設施玩得好開心、一個天真爛漫的相片，竟然抹黑成與『黑暴』有關」。他批評有關報道不道德，恐嚇親近警隊的人。昨日《蘋果》頭版刊登了由路透社拍攝的照片，有學生在模擬港鐵車廂內以仿製槍指向另一學生，報道提及有網民聯想起8．31事件。

《大公報》昨刊登的〈銳評〉指出，《蘋果》已成為香港國安的一大漏洞，認為依法取締《蘋果》等「煽暴煽獨」、挑戰國安法的媒體，刻不容緩。楊健興稱這更加印證業界憂慮，擔心報道被視作違反國安法。他認為這篇文章，加上保安局、警務處長的言論，「種種迹象令人擔心向傳媒開刀」。本報昨向警方查詢「假新聞」的定義，未獲正面回應。

學者：整頓傳媒指日可待

浸大新聞系高級講師呂秉權表示，國安法已有條文針對要指導、監督傳媒，「設計上已納入整頓計劃」，而港澳辦副主任張曉明早前亦表示，修訂選舉制度後，中央下一步的制度改革包括文化，包括意識形態、傳媒層面，因此整頓傳媒是指日可待，近日亦見明顯信號。他認為《大公報》的〈銳評〉有定性，是對將來整頓傳媒的鋪墊，不能排除《蘋果》在未來數月被取締。

明報記者

（港區國安法）