細雨逃亡商場拒開 街坊斥領展不近人情

居於10樓的達喜樓互委會主席吳先生表示，達喜樓大廈有兩邊走火梯，當時其中一邊走火梯滿佈濃煙，另一邊則沒有濃煙，走火情况不算混亂，但不少年老及年幼街坊逃生時衣衫單薄，毛毛雨下逃生十分狼狽。吳先生通知房屋署後，署方立即通知領展要求開放寶達商場讓街坊暫避，惟遭領展拒絕，商場至清晨5時半開門，較原定時間提早半小時。吳批評領展做法無良不近人情，不少街坊均對領展做法不滿。

領展致歉 稱商場早半小時開放

房屋署回覆稱，寶達邨管理處曾協助聯絡有關商場辦事處，要求開放商場予疏散人士暫避，管理處亦安排座椅、樽裝水及口罩等物資供百多名疏散的居民使用。領展回覆稱，火警發生時，寶達商場辦事處於約4時曾開放洗手間供居民使用，商場亦於清晨約5時半開放讓居民暫避，較原定開放時間提早半小時。領展稱商場保安人員未有即時跟進居民及屋邨管理處要求開放商場，包括向上級匯報，對事件深表歉意，已訓示相關員工及責成保安承辦商加強員工培訓。