疑鋰電起火 寶達邨六口家4人葬火海 戶主欲救人不果危殆 死者包括2歲女童

約180居民疏散 一鄰居不適送院

事發於昨日凌晨3時05分，寶達邨達喜樓5樓一個約550呎的三房單位發生火警，火勢猛烈，冒出大量濃煙，火舌不斷從單位窗戶噴出，約180名居民疏散到地面安全位置，消防趕至將火救熄。根據讀者提供片段，起火單位當時火勢十分猛烈，屋內有被困者嘗試以電筒照出窗外呼救。

現場消息稱，起火單位有一家六口，包括60歲陳姓男戶主、其47歲劉姓妻子女戶主、兩名分別27及26歲的女兒、姓饒女婿及他與大女兒的2歲女兒。火警發生時女婿不在家，男戶主則及時逃生，他及後企圖衝回火場救出家人，但因火勢十分猛烈未能進入火場，再被趕抵現場的消防員救回地下安全位置，他返回地面時面部和手部被熏黑及感到暈眩。

被問火警情况時，陳姓戶主指「電線着火」，再被問及是哪裏的電線時他指「唔知呀，邊度知啫！」其間他一直望向起火單位，十分焦急，其後他感暈眩被送到將軍澳醫院治理，其後轉送東區醫院深切治療部，至昨晚情况危殆。

消防其後於起火單位內救出4名女子，其中陳的大女兒當場身亡，其妻、細女兒及孫女3人送聯合醫院，其中一人被燒至雙手僵硬、一人被燒至脫皮，3人經搶救後證實不治。另一居於樓上的90歲鄰居則吸入濃煙不適送院治理，情况穩定。

警一度稱電動按摩椅起火

後修正稱有待調查

秀茂坪警區刑事總督察馬怜昊稱，經初步調查，相信為案發單位客廳一張電動按摩椅的鋰電充電池線路有問題，發熱着火，火勢波及旁邊一張L形梳化以及玄關的鞋架及雜物櫃，導致火警，並造成逃生困難。警方其後透過公共關係科修正說法，稱火警與鋰電池短路有關，是否與按摩椅有關有待調查。

機電署回應本報稱，暫未發現屋內懷疑有電力負荷過重或不正常使用拖板的情况。由於火警現場發現的鋰電池及附近的按摩椅已嚴重燒毁，故暫未知涉事鋰電池及按摩椅牌子或產地等資料。火警原因有待進一步調查。

當值助理消防區長黃國振稱，消防於凌晨3時04分接獲報案，7分鐘後到場，當時火勢非常猛烈，消防派出一隊行動小隊到起火單位救火，另派出救援小隊到其他樓層搜救。消防員於起火單位內3個房間救出4人，1人當場不治、3人送院後不治，另外亦有兩名傷者送院。

火場面積約11米乘6米，為一個三房單位，消防派出93名救援人員搜救。由於火警現場很高溫，消防員進入時需戴上呼吸器，協助疏散30人，另有150人自行疏散，火警於3時59分被救熄，起火原因由專責小組調查。

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