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港聞
2021年4月16日星期五
港聞二
官媒再報國安案例 兩港漂生反修例被拘 一人被指倒灌鬥爭經驗 一人社交媒體寫「光復香港」
李亨利認資助引薦港人見反華政客 囚11年 周永康3人稱不認識 羅冠聰：見外國政要不必中間人
鄧炳強：外部勢力藉港代理人危害國安
青年遭劏肚溢腸 內地漢認意圖傷人 事主嚴重心理創傷 數度嘗試自殺
原控企圖謀殺 控辯協商後改控罪
10‧1荃灣衝突 4人暴動罪成 3人無實質指控 官引用「伙同犯罪」稱助長示威
被告稱「製瑞士卷」僱主指「製蛋卷」 藏棍案上訴駁回
外賣員涉襲警 「案件敏感」交外聘大狀主控
涉理大助人逃走 鄭錦滿7人控妨礙司法
兩超市65%貨品加價超通脹 去年獲「保就業」補貼 消委促負社會責任
分體冷氣電費相差56% 最貴日立牌製冷最遜
經安心交出行紀錄 佔確診者4.4%
鄭雁雄讚港府紀律部隊：國安守護神 對破壞國安者 駱惠寧：打擊硬對抗 規管軟對抗
中學國安日早會 稱金融風暴中央助港退大鱷
港台兼職記者稱採訪警校開放日 涉藏仿製槍被捕
已退黨楊岳橋4人 籲解散公民黨 公民黨：曾經討論 續與港人同行
宣誓條例下月二讀 倡議員停職即停薪津
社福界當然選委 八成無社工牌 15人13具建制背景 前議員：2團體在港無社福服務
譚惠珠：「唯直選論」 令政治民粹
配合消費券 八達通限額升至3000元
砵蘭街火警一男嚴重燒傷 逃生者桑拿毛巾蓋頭
申租大宅外官地 盧吉道27號業主被拒
中大貼相 懷緬馬料水車站
尊子漫畫
【Emily】3月曾喺人民大會堂跌倒 中環西環出手 齊扶董生
【Emily】與何秀蘭今判刑 李卓人：心靈海闊天空
【Emily】612基金籌款 差980萬元達標
【Emily】郭偉强牛一 從此講埋國安教育
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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官媒再報國安案例 兩港漂生反修例被拘 一人被指倒灌鬥爭經驗 一人社交媒體寫「光復香港」
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