譚惠珠：「唯直選論」 令政治民粹

指直選議席過半導致社會亂象

譚惠珠表示，過往曾有人提倡「唯直選論」，選舉制度改變前，立法會70席中直選佔35席，加上「超級區議會」5席，2012年起具直選成分的議席佔過半數，但最終導致社會亂象，「因此訂立國安法是為了止暴制亂，完善選舉制度是為了長治久安」。

唐英年：立會倘變「清一色」不健康

出席同一活動的全國政協常委唐英年稱，若未來的立法會變成「清一色」，缺少泛民聲音，「變成只有一把聲音，這不是一個健康的情况」，他希望議會仍有多元聲音。被問會否提名民主派參選，他稱要知悉什麼人參選後再決定。

鄧炳強：國安處只助審查 無權DQ

新選舉制度將設候選人資格審查委員會（資審委），警務處國安處將協助審查特首、選委會及立法會候選人資格。警務處長鄧炳強昨稱，警方國安處只是協助國安委及資審委審查，並無權取消候選人資格。至於具體審查方法，鄧炳強說涉及行動細節，不便透露，但會與世界上其他負責國家安全的機構做類似工作，辨識是否有危害國家安全的人。

被問到駐港國安公署會否參與資格審查，鄧炳強說，國安公署與警方國安處的工作完全分開，警方國安處完成資格審查工作後，會將結果告訴國家安全委員會，再由國安委向資審委交代。

（選委會解構）

（新選舉制）