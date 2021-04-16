社福界當然選委 八成無社工牌 15人13具建制背景 前議員：2團體在港無社福服務

張國柱料另15席多選高層少前線 「建制非常保險」

新制度下，2016年由泛民「全取」的社福界選委席位由60減至30，其中15席由指定團體指明職位任「當然委員」，當中13名現職者具人大、政協或社團聯會背景（見表），僅3人為註冊社工，其他多為政商界人士，如仁濟醫院董事局主席黃楚淇，正職為英皇金融集團業務總裁；博愛醫院主席李柏成則是商人，在內地有通訊科技、電影、酒店等業務。

於2016年選委社福界別選舉中取5999票、與莊陳有同為「票王」的張國柱稱，該15個具「當然」指明職位的團體中，無國界社工無或絕少在港提供服務，「他們的服務在內地」，香港島各界社會服務基金亦只屬批出項目資助的平台，沒直接提供社福服務，對比其他在港社福組織均「相對代表性較低」。

指相關團體「Nobody」 邵家臻：顛覆社福界

香港社會工作者總工會（社總）不被列作當然選委，曾任會長的張國柱說，「連明愛、信義會等具宗教背景，共產黨不喜歡也算了」，但每年捐10億元起計的公益金亦無席位，「公益金的董事哪會和政府對着幹？連這些組織都不信！」另一前社福界議員邵家臻認為，上述具當然席位的團體在社福界屬「Nobody」，不少人更非社工，未能代表業界聲音，只是與政府關係友好，「成班『圍威喂』」，形容新制度「完全顛覆社福界」。

團體票限社署津助機構 料社總社協無份

至於餘下15席由「列明團體」及社署恆常津助機構以「團體」票選舉產生，選民基礎由原來逾1.3萬註冊社工減至約200個團體。按社署列出約170家提供津助服務及設網站的非政府機構，除明愛、匡智會等社福機構，亦有旺角街坊會等地區團體。社總及香港社會工作人員協會（社協）沒接受社署津助，料不具投票人資格。邵家臻稱，以往社聯、社總及社協組成「三會一方」屢與政府商討社福政策，是業界公認、政府願聆聽的聲音，「（現時）連主流聲音都容納不到」。張國柱估計，未來15席由團體選出的多為團體管理層或董事局成員而少前線社工：「都是有頭有面，他們的政治傾向不言而喻，整個制度對建制極之保險。」

明報記者

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