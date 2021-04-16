已退黨楊岳橋4人 籲解散公民黨 公民黨：曾經討論 續與港人同行

公民黨執委會回應稱，就是否解散曾多番在黨內真誠溝通，經歷反覆及深入討論後決定保留公民黨，並積極重整發展方向，願繼續與香港人和公義良知並行。據了解，楊岳橋等4人的意見早前已從不同渠道向黨內表達，執委會當時曾就此討論，最後決定保留公民黨，料執委會不會重新討論。

稱關切前黨友安危 一切事了盼做平凡人

楊岳橋、郭家麒和譚文豪目前正還押，李予信則獲保釋。4人在公開信中表示，4人在保釋審訊時已提出解散公民黨，之後曾從各種渠道向黨內人表達，希望領導層能審慎考慮，雖然該黨最後得出「保留公民黨」的結論，他們理解這必是基於自身的風險和目前政治環境的評估，但亦非常關切各前黨友的安危，希望各人能在最大程度保障自身安全的前提下，繼續參與地區工作，服務香港人。

4人強調，「各位的平安是我們心之所繫」，而不久後區議員要面對宣誓問題，形容抉擇刻不容緩。他們又稱，當一切過去後，只願回歸平淡的做個平凡人。楊岳橋會返回法律專業，也冀在商業方面發展；譚文豪將回去茶餐廳的崗位繼續努力、做好爸爸；郭家麒「也許能繼續懸壼，又或者好好過其退休生活」；李予信將繼續努力法律方面進修，並照顧年邁父母。

該黨區議員傾向宣誓 未談參選立會

有公民黨執委稱，黨內對公開信的發布亦感奇怪，此前並不知曉，認為或會再挑起有關解散的討論。他稱，市民對制度失去信心，議會制度存局限，公民黨正轉型，強調連接公民社會，如騰出秘書處空間舉辦社區活動。至於區議員宣誓，該執委稱黨內大部分人傾向宣誓；是否參選立法會則言之尚早，黨內未有討論。

公民黨近半年已有多人退黨，包括被褫奪立法會議員資格的郭榮鏗、區議員李軍澤、黃家華、鄭文杰等至少10人。