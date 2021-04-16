港台兼職記者稱採訪警校開放日 涉藏仿製槍被捕

港台稱涉事記者即時停職

鄧炳強昨於警察學院開放日回應事件時表示，對事件感震驚，稱如有人以記者身分，並持有2把仿製手槍到開放日作任何事，不能夠想像後果。鄧炳強稱警員經調查後得知他為電台兼職記者，但稱他所做的事與宣稱的無關，又透露被捕男子2019年曾被控襲警，獲法庭判無罪。港台回覆時確認一名兼職初級記者昨早涉嫌因刑事罪被捕，稱會全面配合警方調查，並已即時停止該名兼職員工職務。

警方稱，鐵路警區警員於昨晨8時10分在港鐵海洋公園站截查一名男子，於其背包內檢獲2把懷疑仿製手槍及1部無線對講機，該名21歲姓洪本地男子涉嫌藏有仿製槍械及無牌管有無線電器具被捕，現被扣留調查。案件交由西區警區刑事調查隊第5隊跟進，兩把懷疑仿製手槍及該部無線對講機被檢走檢驗。被捕男子已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

昨日為全民國家安全教育日，五大紀律部隊均舉辦訓練學校開放日，包括香港警察學院。警察學院附近一帶昨午明顯加強警力佈防，港鐵海洋公園站內外均有警員把守，有警員於站內截查途經市民；警察學院門外亦有大批警員戒備。

被捕人稱玩具槍拍攝道具 前年脫襲警罪

據了解，被捕男子為香港知專設計學院電影科目的學生，為香港電台兼職記者，他稱當時正前往警察學院採訪，被截查時未能出示記者證，又聲稱該兩把為玩具槍，屬早前拍攝校內功課時使用的道具，因未及收拾而遺留背包。

據了解，該學生近日入職港台，近日正拍攝一套科幻題材的畢業作品。被捕男子洪嘉榮，前年12月15日於沙田新城市廣場「和你Shop」中，被指高舉相機拍攝並腳踢警長被捕，及後被落案起訴一項襲警罪。裁判官審訊時翻看事發片段，認為沒有拍到與洪相若的人，認為負責拘捕的警員「觀察有誤」，誤認洪為施襲者，裁定控方未能成功舉證，洪襲警罪名不成立。