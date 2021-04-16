港聞

港聞二

港台兼職記者稱採訪警校開放日 涉藏仿製槍被捕

【明報專訊】一名港台兼職記者昨晨報稱前往香港警察學院採訪開放日時，在港鐵站遭警員搜出2把仿製手槍及1部對講機被捕，港台稱已暫停其職務。警務處長鄧炳強對事件表示震驚，稱不能想像事件後果。

港台稱涉事記者即時停職

鄧炳強昨於警察學院開放日回應事件時表示，對事件感震驚，稱如有人以記者身分，並持有2把仿製手槍到開放日作任何事，不能夠想像後果。鄧炳強稱警員經調查後得知他為電台兼職記者，但稱他所做的事與宣稱的無關，又透露被捕男子2019年曾被控襲警，獲法庭判無罪。港台回覆時確認一名兼職初級記者昨早涉嫌因刑事罪被捕，稱會全面配合警方調查，並已即時停止該名兼職員工職務。

警方稱，鐵路警區警員於昨晨8時10分在港鐵海洋公園站截查一名男子，於其背包內檢獲2把懷疑仿製手槍及1部無線對講機，該名21歲姓洪本地男子涉嫌藏有仿製槍械及無牌管有無線電器具被捕，現被扣留調查。案件交由西區警區刑事調查隊第5隊跟進，兩把懷疑仿製手槍及該部無線對講機被檢走檢驗。被捕男子已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。

昨日為全民國家安全教育日，五大紀律部隊均舉辦訓練學校開放日，包括香港警察學院。警察學院附近一帶昨午明顯加強警力佈防，港鐵海洋公園站內外均有警員把守，有警員於站內截查途經市民；警察學院門外亦有大批警員戒備。

被捕人稱玩具槍拍攝道具 前年脫襲警罪

據了解，被捕男子為香港知專設計學院電影科目的學生，為香港電台兼職記者，他稱當時正前往警察學院採訪，被截查時未能出示記者證，又聲稱該兩把為玩具槍，屬早前拍攝校內功課時使用的道具，因未及收拾而遺留背包。

據了解，該學生近日入職港台，近日正拍攝一套科幻題材的畢業作品。被捕男子洪嘉榮，前年12月15日於沙田新城市廣場「和你Shop」中，被指高舉相機拍攝並腳踢警長被捕，及後被落案起訴一項襲警罪。裁判官審訊時翻看事發片段，認為沒有拍到與洪相若的人，認為負責拘捕的警員「觀察有誤」，誤認洪為施襲者，裁定控方未能成功舉證，洪襲警罪名不成立。

相關字詞﹕記者被捕 港台

上 / 下一篇新聞

官媒再報國安案例 兩港漂生反修例被拘 一人被指倒灌鬥爭經驗 一人社交媒體寫「光復香港」
官媒再報國安案例 兩港漂生反修例被拘 一人被指倒灌鬥爭經驗 一人社交媒體寫「光復香港」
李亨利認資助引薦港人見反華政客 囚11年 周永康3人稱不認識 羅冠聰：見外國政要不必中間人
李亨利認資助引薦港人見反華政客 囚11年 周永康3人稱不認識 羅冠聰：見外國政要不必中間人
鄧炳強：外部勢力藉港代理人危害國安
鄧炳強：外部勢力藉港代理人危害國安
青年遭劏肚溢腸 內地漢認意圖傷人 事主嚴重心理創傷 數度嘗試自殺
青年遭劏肚溢腸 內地漢認意圖傷人 事主嚴重心理創傷 數度嘗試自殺
原控企圖謀殺 控辯協商後改控罪
原控企圖謀殺 控辯協商後改控罪
10‧1荃灣衝突 4人暴動罪成 3人無實質指控 官引用「伙同犯罪」稱助長示威
10‧1荃灣衝突 4人暴動罪成 3人無實質指控 官引用「伙同犯罪」稱助長示威
被告稱「製瑞士卷」僱主指「製蛋卷」 藏棍案上訴駁回
被告稱「製瑞士卷」僱主指「製蛋卷」 藏棍案上訴駁回
外賣員涉襲警 「案件敏感」交外聘大狀主控
外賣員涉襲警 「案件敏感」交外聘大狀主控
涉理大助人逃走 鄭錦滿7人控妨礙司法
涉理大助人逃走 鄭錦滿7人控妨礙司法
兩超市65%貨品加價超通脹 去年獲「保就業」補貼 消委促負社會責任
兩超市65%貨品加價超通脹 去年獲「保就業」補貼 消委促負社會責任
分體冷氣電費相差56% 最貴日立牌製冷最遜
分體冷氣電費相差56% 最貴日立牌製冷最遜
經安心交出行紀錄 佔確診者4.4%
經安心交出行紀錄 佔確診者4.4%
鄭雁雄讚港府紀律部隊：國安守護神 對破壞國安者 駱惠寧：打擊硬對抗 規管軟對抗
鄭雁雄讚港府紀律部隊：國安守護神 對破壞國安者 駱惠寧：打擊硬對抗 規管軟對抗
中學國安日早會 稱金融風暴中央助港退大鱷
中學國安日早會 稱金融風暴中央助港退大鱷
已退黨楊岳橋4人 籲解散公民黨 公民黨：曾經討論 續與港人同行
已退黨楊岳橋4人 籲解散公民黨 公民黨：曾經討論 續與港人同行
宣誓條例下月二讀 倡議員停職即停薪津
宣誓條例下月二讀 倡議員停職即停薪津
社福界當然選委 八成無社工牌 15人13具建制背景 前議員：2團體在港無社福服務
社福界當然選委 八成無社工牌 15人13具建制背景 前議員：2團體在港無社福服務
譚惠珠：「唯直選論」 令政治民粹
譚惠珠：「唯直選論」 令政治民粹
配合消費券 八達通限額升至3000元
配合消費券 八達通限額升至3000元
砵蘭街火警一男嚴重燒傷 逃生者桑拿毛巾蓋頭
砵蘭街火警一男嚴重燒傷 逃生者桑拿毛巾蓋頭
申租大宅外官地 盧吉道27號業主被拒
申租大宅外官地 盧吉道27號業主被拒
中大貼相 懷緬馬料水車站
中大貼相 懷緬馬料水車站
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】3月曾喺人民大會堂跌倒 中環西環出手 齊扶董生
【Emily】3月曾喺人民大會堂跌倒 中環西環出手 齊扶董生
【Emily】與何秀蘭今判刑 李卓人：心靈海闊天空
【Emily】與何秀蘭今判刑 李卓人：心靈海闊天空
【Emily】612基金籌款 差980萬元達標
【Emily】612基金籌款 差980萬元達標
【Emily】郭偉强牛一 從此講埋國安教育
【Emily】郭偉强牛一 從此講埋國安教育